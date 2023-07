Cité du Vatican - Ce jeudi 27 juillet, le président de la République Vo Van Thuong s’est rendu au Vatican pour rencontrer le pape François.

Le président de la République Vo Van Thuong et sa suite se sont rendus au Vatican pour rencontrer le pape François. Photo : VNA

Le chef de l’État vietnamien a remercié le pape d’avoir soutenu le peuple vietnamien dans sa lutte pour l’indépendance d’hier ainsi que dans son développement national d’aujourd'hui, en particulier pendant la pandémie de Covid-19.

Vo Van Thuong s’est déclaré réjoui de la coopération fructueuse entre le Vietnam et le Vatican et notamment du maintien des échanges de haut niveau depuis quelques années. Il a également reconnu l’efficacité du groupe de travail mixte Vietnam-Vatican. Le Vietnam respecte et garantit toujours le droit de son peuple à la liberté de croyance et de religion et s’emploie à perfectionner son arsenal juridique facilitant les activités religieuses, y compris catholiques, a-t-il assuré.



La communauté catholique vietnamienne s’implique activement dans les activités caritatives, ainsi que dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la formation profestionnelle, a-t-il constaté.

Le président Vo Van Thuong a souhaité que le pape continue d’encourager les catholiques vietnamiens à contribuer davantage au développement de la nation.



Le pape François a répondu favorablement à cette requête, rappelant que pour lui, un bon catholique est aussi un bon citoyen qui contribue au développement de son pays.



Vo Van Thuong et le pape François se sont félicités de l’adoption du statut de fonctionnement du représentant et du bureau de représentation permanente du Saint-Siège au Vietnam. Ce règlement est le fruit d’échanges bilatéraux sur la base du respect, de la coopération et de la compréhension mutuelle.



Il marque une avancée des relations bilatérales, ont estimé les deux dirigeants. Le président Vo Van Thuong s’est engagé à créer des conditions favorables aux activités du représentant permanent du Saint-Siège, conformément à la loi vietnamienne et aux accords des deux parties.

Le dirigeant vietnamien a également exprimé son espoir que l'Église catholique du Vietnam se développera davantage et contribuera davantage au processus de développement national.



Le pape François a souligné que l'approbation de l'accord était un modèle de confiance mutuelle et une base pour promouvoir davantage les relations entre le Vietnam et le Vatican dans les temps à venir.- VNA