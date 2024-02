La cérémonie d’ouverture de la 17e édition de la Fête du Printemps rouge (Xuân Hông), l’un des plus grands événements annuels de don de sang au Vietnam, a eu lieu le 20 février à l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine.

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a rendu visite et travaillé avec le ministère de la Santé à l’occasion du 69e anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens (le 27 février), soulignant la formation des ressources humaines du secteur de la santé. ​

Il est nécessaire de gérer le secteur pharmaceutique en fonction du marché, assurant la transparence, la sécurité en matière de qualité et avec les prix les plus raisonnables, a déclaré le 19 février le vice-Premier ministre Tran Hong Ha lors d'une réunion sur le rapport du projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur les produits pharmaceutiques.