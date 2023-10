Le président Vo Van Thuong (gauche) et le président russe Vladimir Poutine. Photo : VNA



Pékin (VNA) - Le président Vo Van Thuong a rencontré le 17 octobre à Pékin le président russe Vladimir Poutine, à l'occasion de sa participation au troisième Forum de "la Ceinture et la Route" pour la coopération internationale.Vo Van Thuong a affirmé que le Vietnam se souvenait toujours du soutien et de l'assistance que le peuple russe lui a apportés dans l’édification et la défense nationale d’hier comme le développement du pays d’aujourd’hui. Il a souligné que le Vietnam considérait toujours la Russie comme l'un de ses partenaires les plus importants et souhaitait développer un partenariat stratégique intégral dans tous les domainesLes deux dirigeants ont exprimé leur joie quant aux résultats de la coopération économique et commerciale, de la défense-sécurité, des science-technologies, de l'éducation-formation, de l'énergie et des échanges entre les peuples. Les deux parties ont maintenu des contacts, des échanges de haut niveau, dont la conversation téléphonique entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et le président russe Vladimir Poutine.Le chef de l’Etat vietnamien a hautement apprécié et remercié le président, les agences gouvernementales et les localités russes pour leur soutien à la construction du Monument du Président Hô Chi Minh à Saint-Pétersbourg. C’est un symbole particulièrement significatif dans les relations entre les deux pays, à l'occasion du 100e anniversaire de l'arrivée du Président Hô Chi Minh en Russie.Il a souhaité que la Russie continue à offrir des bourses d'études aux étudiants vietnamiens. Il a remercié et demandé aux dirigeants et aux autorités de Russie de continuer à prêter attention et à créer les conditions favorable à la communauté vietnamienne.Le président Vladimir Poutine a affirmé que le Vietnam était l'un des partenaires les plus importants de la Russie dans la région Asie-Pacifique. Il a déclaré que 2024 marquerait le 30e anniversaire de la signature par les deux parties du Traité sur les principes fondamentaux des relations d’amitié entre le Vietnam et la Russie (1994-2024). Il a respectueusement invité le président Vo Van Thuong à se rendre en Russie au moment opportun.Les deux dirigeants ont convenu que les deux parties disposent encore d'un grand potentiel et d'un grand espace pour renforcer encore davantage les relations de coopération bilatérale à l'avenir.Le président russe a souscrit aux opinions et évaluations du président Vo Van Thuong, en particulier sur les principales orientations et mesures visant à promouvoir les relations entre les deux pays dans les temps à venir, telles que continuer à renforcer la compréhension mutuelle et la confiance politique à travers des visites et des échanges à tous les niveaux ; améliorer l'efficacité et élargir la coopération dans l'économie et le commerce, la sécurité, la défense, les sciences, les technologies, la culture et l'éducation, l'énergie et d'autres, conformément aux accords entre les deux parties ; promouvoir des mécanismes et des cadres de coopération bilatérale et multilatérale en matière de commerce et d'investissement ; renforcer la coopération entre les ministères, les secteurs et les localités des deux pays.Les deux dirigeants ont également discuté et partagé leurs évaluations sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun.A cette occasion, le président Vo Van Thuong a respectueusement invité le président Poutine à se rendre prochainement au Vietnam. L’invitation a été acceptée. - VNA