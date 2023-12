Dà Nang (VNA) - Le président Vo Van Thuong a rencontré mardi 5 décembre les électeurs de la ville de Dà Nang (Centre) pour les informer des résultats de la 6e session de l’Assemblée nationale de la 15e législature qui s’est récemment terminée.

Le président Vo Van Thuong (centre, 1er plan) lors de sa rencontre avec les électeurs du district de Hoa Vang, ville de Dà Nang, le 5 décembre. Photo : VNA

Les électeurs locaux ont exprimé leur confiance dans les enquêtes et les procès dans les affaires de corruption. Ils ont cependant exprimé leur inquiétude face au développement de plus en plus sophistiqué de la corruption et des pratiques malsaines, ajoutant que de nombreuses affaires impliquent des personnes qui luttent contre la corruption, comme des agents d’inspection et des auditeurs.Ils ont suggéré que l’Assemblée nationale renforce la surveillance du travail de lutte contre la corruption et l’exécution des procès et des jugements dans les affaires de corruption ; traite strictement les fonctionnaires qui commettent des actes de corruption, qui reçoivent des pots-de-vin et profitent de leurs positions et de leurs pouvoirs à des fins personnelles ; améliore le recouvrement des biens de l’État perdus dans les affaires de corruption et constitue un contingent d’agents publics vraiment propre.Certains électeurs ont également évoqué des problèmes liés à l’enseignement secondaire et à la qualité de l’enseignement professionnel, et la pénurie de médicaments et de matériel médical pour les examens et les traitements médicaux.Répondant aux préoccupations des électeurs locaux concernant le travail de lutte contre la corruption, le président Vo Van Thuong a réitéré la détermination du Parti et de l’État à prévenir et à combattre la corruption et les pratiques malsaines, qui, selon le dirigeant, constituent la base pour résoudre davantage de cas de corruption.Il a cité l’orientation du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, chef du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité, sur l’intensification de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines au sein des agences engagées dans la lutte contre la corruption.Le chef de l’Etat a noté que cette année, le Politburo avait publié deux règlements sur le contrôle du pouvoir, la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité dans l’inspection, la surveillance et l’application de la discipline du Parti et dans les activités d’inspection et d’audit ; et dans les activités d’enquête, de poursuites, de procès et d’exécution des jugements.Il a déclaré souhaiter que les responsables de la ville de Dà Nang renforcent la coordination avec les agences centrales compétentes pour résoudre conjointement les pétitions des électeurs. – VNA