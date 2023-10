Le président Vo Van Thuong rencontre des femmes d'affaires typiques à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a rencontré le 5 octobre à Hanoï des femmes d'affaires typiques de nombreuses villes et provinces du pays, membres de l'Association des femmes d’affaires vietnamiennes (AFAV).Lors de la rencontre, les représentantes des femmes d’affaires ont exprimé leurs remerciements au Parti, à l'État, aux ministères et aux agences fonctionnelles pour avoir toujours éliminé les difficultés et pris des décisions opportunes pour le développement des affaires ; toujours soutenu et accompagné le développement de l’association et le développement durable des entreprises féminines.S'exprimant à l’occasion, le président Vo Van Thuong a adressé ses meilleures félicitations aux délégués et aux femmes d'affaires de tout le pays. Il a souligné que parmi les réalisations globales du pays, il y a les contributions importantes, persistantes et impressionnantes de l'Association des femmes d'affaires vietnamiennes et des femmes entrepreneures Il a exprimé son admiration, sa fierté et son affection pour les femmes entrepreneures vietnamiennes, qui font toujours preuve d'une grande détermination, surmontent les difficiles du marché et réalisent de nombreuses réalisations importantes.Les dirigeants du Parti et de l'État sont toujours à l'écoute et améliorent l'environnement de l’investissement pour les entrepreneurs, dont les femmes, pour qu’ils puissent maximiser leur potentiel et contribuer à la société et au pays, a-t-il affirmé.Alors que la proportion de femmes dans le pays représente 50 % de la population et environ 50 % sont des travailleuses, le président a estimé que le nombre de 8 000 femmes entrepreneures participant à l’AFAV ne reflétait pas tout le potentiel des femmes entrepreneures vietnamiennes. Par conséquent, le président a proposé que l'association étende son réseau dans toutes les 63 villes et provinces du pays.Le président a souhaité également que l'Association des femmes d'affaires vietnamiennes soit un lieu pour "nourrir et encourager le véritable désir de devenir riches des femmes et des femmes d'affaires" ; organise des forums, des échanges d’expériences pour affirmer la marque des produits vietnamiens. Surtout, il faut inspirer fortement les efforts de soulèvement et encourager les jeunes, hommes et femmes, à s'enrichir légitimement".Le président Vo Van Thuong a également demandé aux femmes d'affaires de continuer à contribuer à la simplification des procédures administratives, à la création d’un environnement des affaires et de l'investissement plus favorable et à contribuer à élaborer les politiques de développement du pays. - VNA