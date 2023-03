Le président Vo Van Thuong (droite) et le vice-Premier ministre cambodgien et ministre de l'Intérieur Samdech Krolahom Sar Kheng. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a reçu le 4 mars le vice-Premier ministre cambodgien et ministre de l'Intérieur Samdech Krolahom Sar Kheng, en visite de travail au Vietnam.



Félicitant son hôte d'être président du Vietnam, le responsable cambodgien a hautement apprécié les bonnes relations entre les Partis au pouvoir, les gouvernements et les peuples des deux pays.



Il a apprécié l'aide du Vietnam à son pays dans l'organisation réussie de nombreux événements importants en 2022, notamment le Sommet de l’ASEAN 2022, la 43e Assemblée générale de l'AIPA et le développement socio-économique. Il a également remercié le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Défense du Vietnam pour leur soutien dans divers domaines, saluant la coopération de deux pays dans la sécurité et la lutte contre la criminalité transnationale.



Alors que le Cambodge organisera un certain nombre d'événements majeurs en 2023, notamment les élections législatives pour la septième législature, les Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games) et les Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est pour handicapés (ASEAN Para Games), le vice-Premier ministre a appelé le Vietnam à partager son expérience et à aider son pays à accueillir ces événements.

Le responsable cambodgien a également demandé au Vietnam de coordonner avec le Cambodge dans la tenue de la conférence des provinces frontalières et d'inaugurer deux nouvelles portes frontalières.

Soulignant l'importance des relations entre le Vietnam et le Cambodge, le président vietnamien Vo Van Thuong s'est réjoui de la coopération fructueuse dans tous les domaines, a salué le partenariat efficace entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère cambodgien de l'Intérieur, et a apprécié l'importante contribution du vice-Premier ministre Samdech Krolahom Sar Kheng au règlement des difficultés rencontrées par les personnes d'origine vietnamienne au Cambodge.

Il s'est mis d'accord avec le vice-Premier ministre cambodgien sur la promotion de la coopération dans les zones frontalières afin d'accélérer la construction d'une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement.



Le Vietnam est prêt à partager son expérience pour aider le Cambodge à organiser des événements importants en 2023, notamment les élections législatives pour le septième mandat, les SEA Games et les ASEAN Para Games, a-t-il poursuivi.

Vo Van Thuong a également demandé au vice-Premier ministre cambodgien de transmettre son invitation au roi Norodom Sihamoni à se rendre prochainement au Vietnam. - VNA