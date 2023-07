Hanoï, 21 juillet (VNA)- Le président Vo Van Thuong a reçu le 21 juillet à Hanoi le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim en visite officielle dans le pays.Le chef de l'Etat a salué la première visite d'Anwar Ibrahim au Vietnam en tant que Premier ministre de Malaisie et a souligné l'importance de cette tournée, qui contribuera à créer un nouvel élan pour le partenariat stratégique entre les deux pays.Il a félicité le gouvernement malaisien pour la mise en œuvre réussie des politiques de développement socio-économique, avec un taux de croissance élevé du PIB, et a exprimé sa conviction que le pays réalisera le 12e plan quinquennal (MP 12) et la stratégie de Malaisia Madani, pour se développer de manière durable et prospère, avec un rôle et une position croissants dans la région et dans le monde.Pour sa part, Anwar Ibrahim a exprimé son admiration pour la lutte du Vietnam pour l'indépendance nationale dans le passé et le succès du développement socio-économique d’aujourd'hui.Il a souligné que le Vietnam jouait un rôle important au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), affirmant que la Malaisie attachait toujours de l'importance et était disposée à renforcer le partenariat stratégique bilatéral.A cette occasion, Anwar Ibrahim a transmis l'invitation du Roi de Malaisie à inviter le président Vo Van Thuong à se rendre en Malaisie à un moment opportun en 2023, année où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.Les deux dirigeants se sont déclarés satisfaits des résultats positifs et substantiels des relations bilatérales, après 50 ans d'établissement de relations diplomatiques, notamment en matière de coopération dans le domaine du travail, d'éducation et de formation, de tourisme, de culture et d'échanges interpersonnels.Les deux dirigeants se sont déclarés favorables à une multiplication des échanges entre les partis politiques, les deux États et les deux gouvernements, ainsi qu’entre les deux peuples.

Photo : VNA

Il ont préconisé de renforcer l'échange de délégations à tous les niveaux et intensifier la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'éducation et de la formation, du tourisme, de la culture et de la sécurité alimentaire, entre autres.Le Premier ministre malaisien a souligné l'importance du partage d'expériences et des échanges entre les organisations socio-politiques et les jeunes leaders des deux pays.Il a exprimé son admiration pour la vie et la carrière du président Ho Chi Minh et a déclaré son aspiration à populariser le recueil de poèmes du leader révolutionnaire vietnam ien ‘’ Nhat ky trong tu ‘’ (Carnet de prison) en Malaisie.Abordant les questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont salué l'étroite coordination entre les deux pays dans les forums régionaux et internationaux, soulignant l'importance de maintenir l'unité et le rôle central de l'ASEAN et de travailler à la construction d'une communauté régionale forte et résiliente.Le président Vo Van Thuong a suggéré que les deux parties continuent de se soutenir dans les forums régionaux et internationaux, soutiennent la vision commune de l'ASEAN sur la Mer Orientale et garantissent la mise en œuvre complète et sérieuse de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), promeuvent les négocations et l'établissement d’un Code de conduite (COC) juridiquement contraignant et conforme à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. - VNA.