Pékin (VNA) – Le président Vo Van Thuong qui a reçu mercredi 18 octobre à Pékin, en Chine le secrétaire général de l’ONU António Guterres, a affirmé le rôle de l’ONU et la disposition du Vietnam à contribuer aux efforts en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité internationale.

Le président Vo Van Thuong (à droite) et le secrétaire général de l’ONU António Guterres se serrent la main, à Pékin, en Chine, le 18 octobre. Photo: VNA Le président Vo Van Thuong (à droite) et le secrétaire général de l’ONU António Guterres se serrent la main, à Pékin, en Chine, le 18 octobre. Photo: VNA



Lors de leur première rencontre en marge du troisième Forum de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale (BRF), le chef de l’Etat vietnamien a hautement apprécié le rôle et les contributions du secrétaire général António Guterres et de l’ONU à la paix, à la stabilité et à la sécurité internationale.

Le Vietnam considère toujours l’ONU comme l’organisation de premier plan pour la paix, la coopération et le développement dans le monde et comme un ami de confiance, fidèle et de longue date du Vietnam dans toutes ses étapes de développement, a-t-il déclaré.



Il a fait savoir que le Vietnam se coordonne activement avec les organisations du système de l’ONU pour mettre en œuvre de nombreuses activités de coopération telles que la mise en œuvre des Objectifs de développement durable, la réponse au changement climatique, la transformation numérique, la transformation verte, la garantie de la justice sociale et la participation aux forces de maintien de la paix.



Le président Vo Van Thuong a demandé à l’ONU de continuer à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de ses engagements internationaux, y compris Notre Agenda commun (OCA), ainsi que dans le processus de réalisation des objectifs nationaux de développement.



Le secrétaire général António Guterres a exprimé son plaisir de rencontrer le président Vo Van Thuong et a transmis ses salutations et ses meilleurs vœux au secrétaire général Nguyen Phu Trong et aux dirigeants du Parti et de l’État du Vietnam.



Il a remercié le Vietnam pour sa coopération et son soutien exceptionnels à l’ONU dans tous les domaines d’activité prioritaires, en particulier le maintien de la paix, la sécurité internationale, le changement climatique et le développement durable, la garantie de la sécurité de l’eau et la sécurité alimentaire.



Le secrétaire général António Guterres a souligné que le Vietnam était un bon modèle pour de nombreux pays en développement et un partenaire important de l’ONU, et a exprimé son espoir que le Vietnam contribuera davantage à la gouvernance mondiale.



En outre, le secrétaire général António Guterres était entièrement d’accord et partageait les vues du Vietnam sur la promotion du multilatéralisme, du droit international et de l’amélioration de l’efficacité des institutions internationales.



Il a souhaité que le gouvernement et le peuple vietnamiens mettent en œuvre avec succès les objectifs de paix et de prospérité et continuent d’apporter leur contribution et de démontrer leur rôle responsable envers le monde et l’ONU.



Le secrétaire général António Guterres a affirmé qu’il soutiendra pleinement le Vietnam dans la mise en œuvre de ses engagements en matière de développement durable et de réponse au changement climatique.



Échangeant sur la situation régionale, les deux dirigeants ont convenu de la nécessité de promouvoir la primauté du droit, le rôle des mécanismes de dialogue et de coopération entre les organisations régionales et l’ONU et de soutenir le rôle central de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). – VNA