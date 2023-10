Pékin, 18 octobre (VNA) – Le président vietnamien Vo Van Thuong a plaidé pour le renforcement de la coopération en matière d’économie numérique, lors du 3e Forum de "la Ceinture et la Route" pour la coopération internationale, mercredi 18 octobre à Pékin, en Chine.

Les délégués à la séance de haut niveau sur le thème sur le thème "L'économie numérique - Nouveau moteur de la croissance", à Pékin, en Chine. Photo: VNA Les délégués à la séance de haut niveau sur le thème sur le thème "L'économie numérique - Nouveau moteur de la croissance", à Pékin, en Chine. Photo: VNA

Il a estimé qu’avec une grande détermination, des investissements importants, de nombreux programmes, projets et actions spécifiques, "la Ceinture et la Route" est devenue un grand mécanisme de coopération internationale avec des contributions importantes à la connectivité des infrastructures, aux liens économiques mondiaux, et un cadre de coopération ouvert, inclusif et de haute qualité, apportant des avantages pratiques à toutes les parties prenantes et approfondissant l’amitié, l’attachement entre les peuples.

Le président a également affirmé que le Vietnam soutenait toujours les initiatives bénéfiques à la paix, à la coopération et au développement dans la région et le monde. Le Vietnam salue et a activement participé à de nombreux mécanismes et initiatives mondiaux importants lancés par la Chine.

Echangeant sur l’économie numérique - un nouveau moteur de croissance, le président a partagé que la transformation numérique est une tendance incontournable qui se déroule fortement et largement à l’échelle mondiale, tirée par de nouvelles percées technologiques modernes.

Il a également souligné que le développement de l’économie numérique ouvrait un potentiel et un nouveau espace de développement importants et crée rapidement des liens entre les pays. Chaque pays participera plus profondément à l’économie mondiale, devenant ainsi une partie indissociable de l’économie numérique mondiale. Cependant, l’économie numérique renferme également des risques latents en matière de sécurité et de bien-être social si elle n’est pas correctement orientée et gérée.

La coopération "la Ceinture et la Route" a saisi à temps cette tendance et a contribué pour une part importante au changement vigoureux des pays le long de la "Route de la soie numérique", passant des infrastructures numériques modernes, des villes intelligentes aux activités commerciales dynamiques dans l’espace numérique, a-t-il poursuivi.

Le Vietnam attache une grande importance aux routes reliant le monde, tant sur terre, dans les airs, sur mer que dans l’espace numérique. Le Vietnam s’efforce ainsi d’accélérer la transformation numérique et le développement économique, la restructuration écononomique liée au renouvellement du modèle de croissance, a-t-il partagé.

Dans cet esprit, le Vietnam détermine que le nouvel espace est l’économie numérique, les nouvelle forces productives sont les ressources humaines numériques, la technologie numérique et les données numériques, et le nouveau moteur est l’innovation numérique, a-t-il indiqué.

Le chef de l’Etat vietnamien a fait savoir que l’économie numérique vietnamienne a connu une forte croissance ces dernières années, contribuant à hauteur de 14,26% au PIB en 2022, chiffre qui devrait atteindre 20% en 2025 et 30% en 2030.

Le président vietnamien Vo Van Thuong s’adresse à la séance de haut niveau sur le thème sur le thème "L'économie numérique - Nouveau moteur de la croissance", à Pékin, en Chine. Photo: VNA Le président vietnamien Vo Van Thuong s’adresse à la séance de haut niveau sur le thème sur le thème "L'économie numérique - Nouveau moteur de la croissance", à Pékin, en Chine. Photo: VNA

Afin d’assurer l’harmonie des intérêts entre les pays et d’apporter des avantages pratiques à tous dans le processus de transformation numérique et de développement de l’économie numérique, le président Vo Van Thuong a proposé une coopération dans le domaine de l’économie numérique basée sur trois piliers.

Le premier consiste à coopérer en matière d’institutions numériques pour élaborer des réglementations appropriées, garantissant la fluidité, la sûreté et la sécurité des données; à créer un environnement des affaires convivial; à prévenir et à combattre la criminalité transnationale, à assurer la sûreté, la sécurité et la souveraineté nationale, en prenant en compte le niveau de développement et les particulatités des pays, en garantissant l’équilibre des intérêts et l’égalité de toutes les parties.



Le deuxième consiste à coopérer en matière d’infrastructures numériques pour assurer et améliorer la capacité des pays à participer à l’économie numérique mondiale. Le président a appelé les organisations financières internationales et les entreprises à s’associer dans des projets d’infrastructure au Vietnam et dans d’autres pays de la région.



Le troisième consiste à coopérer en matière de ressources humaines numériques pour développer des ressources humaines de haute qualité, capables d’effectuer la recherche, le développement et l’application des technologies, notamment des technologies nouvelles et modernes. Le président a souligné la nécessité, dans le domaine de l’économie numérique, de promouvoir les projets de transfert de connaissances et de technologies.



Lors du forum, les délégués ont convenu que la coopération dans les temps à venir devrait se concentrer sur la promotion de la transformation du modèle de croissance, sur la connexion accrue des économies ainsi que sur la transformation de la science, de la technologie et de l’innovation en véritables nouveaux moteurs de la croissance.



En plus de promouvoir l’application de la technologie numérique dans la production, les activités économiques et la vie, il est nécessaire de se concentrer sur la gestion efficace des problèmes de sécurité et de sûreté des réseaux et sur la construction d’un système de gouvernance mondiale en matière d’intelligence artificielle.



Ils ont particulièrement souligné la nécessité de renforcer la coordination entre les pays et les organisations internationales pour attirer des ressources et soutenir les pays en développement dans le processus d’industrialisation, de modernisation et de réduction de l’écart de développement, rattrapant et tirant profit de nouvelles tendances de développement.



En marge du forum a également eu lieu mardi après-midi 17 octobre le Forum des entreprises "la Ceinture et la Route" avec la participation de 1.200 délégués venus de plus de 80 pays, dont 60 représentants des compagnies parmi les 500 plus grandes compagnies du monde. – VNA