Le nouveau président vietnamien pour le mandat 2021-20206 Nguyên Xuân Phuc. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - L’Assemblée nationale du Vietnam (AN) a élu lundi matin 26 juillet à Hanoi Nguyên Xuân Phuc, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 13e mandat, député de la 15e AN, au poste de président vietnamien pour le mandat 2021 - 2026, par vote à bulletin secret.



Le président Nguyên Xuan Phuc a prêté serment sous le drapeau rouge à l’étoile d’or sacré de la Patrie, devant l’AN, devant les compatriotes et les électeurs du pays lors d’une cérémonie solennelle, tenue lundi matin 26 juillet à Hanoi.



Il s’est engagé à absolument loyal à la Patrie, au peuple, à la Constitution de la République socialiste du Vietnam, à faire tout son possible pour accomplir au mieux les tâches confiées par le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens.



Dans son discours devant l’AN, il a adressé ses sincères remerciements à l’AN pour la confiance qu’elle avait manifestée en l’élisant au poste de président vietnamien pour le mandat 2021-2026.

Le président Nguyên Xuan Phuc a prêté serment. Photo: VNA

Le nouveau président vietnamien pour le mandat 2021-2026 Nguyên Xuân Phuc a affirmé qu’il s’évertuera à accomplir au mieux les tâches confiées.



Dans tous les contextes, qu'ils soient difficile ou favorable, le président préservera et promouvra toujours la force du bloc de grande union nationale ainsi que les valeurs historiques, les identités culturelles et les traditions sacrées de la nation, pour le développement fort, intégral et durable du pays, a-t-il souligné.



Il a exprimé également sa conviction qu'avec l'esprit du bloc de la grande union nationale, la détermination du gouvernement, le Vietnam devrait vaincre l’épidémie de Covid-19, en vue de parvenir à de nouveaux acquis. -VNA