Le président Vo Van Thuong et son épouse quittent les Etats-Unis, terminant sa participation à la Semaine des dirigeants économique de l’ APEC 2023

Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang sont arrivés à l'aéroport international de Noi Bai, terminant avec succès leur participation à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2023 et aux activités bilatérales aux États-Unis, à l'invitation du président américain Joe Biden.Le président vietnamien a assisté et pris la parole à la 30e conférence des dirigeants économiques de l'APEC ; assisté au Dialogue entre les dirigeants de l'APEC et le Conseil consultatif des affaires de l'APEC, à la réunion restreinte des dirigeants des économies de l’APEC. ...Il a eu des réunions avec des dirigeants des économies de l'APEC et des invités. Il a rencontré l'envoyé présidentiel américain pour le climat, John Kerry, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, le Sultan de Brunei Haji Hassanal Bolkiah, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le Premier ministre australien Anthony Albanese, la présidente péruvienne Dina Ercilia Boluarte Zegarra...Les dirigeants économiques et les invités ont hautement apprécié la position et le rôle du Vietnam, convenu d'augmenter les échanges de délégations, de promouvoir la coopération politique, diplomatique, économique et commerciale, scientifique et technologique, l'éducation et la formation, les connexions entre les localités vietnamiennes et d'autres pays, les échanges entre les peuples et de se soutenir lors des forums régionaux et internationaux.Menant des activités bilatérales aux États-Unis, le président Vo Van Thuong a reçu le gouverneur de Californie Gavin Newsom, le maire adjoint de Los Angeles Erin Bromaghim,... Il a rendu visite à une famille vietnamienne à l'étranger ayant des contributions à la révolutionnaire, rencontré des dirigeants et des responsables des agences de représentation diplomatique du Vietnam aux États-Unis, visité l'Hôpital médical de l'Université de Stanford.Le chef de l’Etat vietnamien a notamment pris la parole et discuté de politiques au Conseil américain des relations extérieures (CFR). Le discours du président sur la situation mondiale, la politique étrangère du Vietnam et les relations Vietnam-États-Unis a été très apprécié par le milieu d’affaire américain.Le historien américain et le professeur Larry Berman, chercheur réputé et auteur de nombreux livres sur le Vietnam, a déclaré que la participation du président à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023 et aux activités bilatérales confirmait la position particulière du Vietnam sur la scène international. Cela montre l’urgence de mettre en œuvre les engagements du partenariat stratégique intégral Vietnam-États-Unis.Le président de l'Association américaine de l'industrie des semi-conducteurs, John Neuffer, a précisé que les dirigeants vietnamiens étaient très intéressés par le domaine de la haute technologie, en particulier par l'industrie des semi-conducteurs. John Neuffer a hautement apprécié la politique actuelle du Vietnam dans ce domaine et espère que le Vietnam prendra bientôt des mesures concrètes pour attirer fortement les flux de capitaux d'investissement d’entreprises américaines dans ce domaine. - VNA