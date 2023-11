Hanoi (VNA) – Le président de la République Vo Van Thuong a reçu mardi 21 novembre à Hanoi les responsables de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) qui se trouvent à Hanoi pour assister à la 11e Conférence régionale Asie-Pacifique de la FICR.

Le président Vo Van Thuong recevant les délégués de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Photo: VNA

Le chef de l’État a remercié la FICR, le Comité international de la Croix-Rouge, les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations internationales pour leur coopération et leur soutien efficace au Vietnam au cours des dernières années, en particulier en période de catastrophes naturelles et de maladies.Il a déclaré que, fidèles à la belle tradition de compassion de la nation, le Parti et l’État vietnamiens accordent une grande attention aux activités humanitaires dans le pays et dans le monde. Le Vietnam considère le travail humanitaire comme une tâche régulière de l’ensemble du système politique, a-t-il déclaré.Le président Vo Van Thuong a souligné que, alors que le changement climatique entraîne une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes partout dans le monde, la région Asie-Pacifique est confrontée à de grands défis en tant que l’une des régions les plus vulnérables au changement climatique. Les menaces liées au changement climatique qui pèsent sur la survie humaine devraient avoir de graves conséquences sur les efforts visant à améliorer la vie des populations de la région.Il s’est déclaré fermement convaincu que la coopération et la solidarité internationales revêtent une importance décisive pour renforcer la capacité de mener des activités humanitaires et de répondre aux catastrophes.Sur le thème "Becoming Disaster Ready in Asia Pacific" (Se préparer aux catastrophes en Asie-Pacifique), la 11e Conférence régionale Asie-Pacifique de la FICR offre une bonne occasion pour la région de partager ses expériences et de renforcer sa capacité à construire un réseau humanitaire pour la région et le monde, a-t-il plaidé.Les délégués de la Fédération internationale ont souligné que la Croix-Rouge du Vietnam a opéré de manière dynamique et solide, contribuant grandement au mouvement international de la Croix-Rouge.De nombreux délégués ont exprimé l’espoir de poursuivre la coordination avec la Croix-Rouge du Vietnam pour développer davantage les activités humanitaires internationales.La 11e Conférence régionale Asie-Pacifique de la FICR devait évaluer les résultats et les progrès de la mise en œuvre des conclusions, des priorités et des engagements des dirigeants lors de la 10e édition depuis 2018 jusqu’à présent, définir des orientations du plan opérationnel de toute la région Asie-Pacifique pour la période 2023-2026. – VNA