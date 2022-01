Hanoï, 27 janvier (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a reçu jeudi, 27 janvier, à Hanoï, la présidente de la société d’éducation et de médecine du Japon, Kusumi Mari.

Le président Nguyên Xuân Phuc offre un souvenir à la présidente de la société d’éducation et de médecine du Japon, Kusumi Mari. Photo : VNA

Pour sa part, Kusumi Mari a affirmé que les technologies médicales dernier cri et les techniques thérapeutiques avancées du Japon seraient appliquées dans le futur hôpital.

Kusumi Mari a informé le chef de l’Etat vietnamien du projet en cours de sa société au Vietnam et a exprimé sa détermination à construire prochainement un hôpital équipé des dernières technologies médicales dans le pays.

Nguyên Xuân Phuc, pour sa part, a déclaré qu'avec une population de 100 millions d'habitants, le Vietnam a besoin de davantage d’hôpitaux de qualité. Il a espéré que l'hôpital sera bientôt mis en service avec le transfert de technologie du Japon.

Le président vietnamien a également ajouté que de nombreux stagiaires et infirmières vietnamiens travaillaient au Japon et qu’il s’agissait d’un domaine de coopération à fort potentiel entre les deux pays.

Grâce à un vaste partenariat stratégique bilatéral, le Japon est désormais le deuxième investisseur étranger au Vietnam avec un capital d'investissement total de 65 milliards de dollars. Le Vietnam accueille également les petites et moyennes entreprises japonaises dans le pays pour les start-ups et le transfert technologique.

Les deux pays sont également membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et du Partenariat économique régional intégral, qui offrent des incitations et des normes élevées en matière de commerce et d'investissement pour la protection de la propriété intellectuelle, a-t-il dit.

Affirmant que l'éducation et la coopération en matière de transfert technologique sont désormais au cœur des préoccupations au Vietnam, le président vietnamien a souhaité que Kusumi Mari s'efforce davantage d'intensifier le projet.- VNA