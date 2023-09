Le président Vo Van Thuong rencontre des écrivains chevronnés vietnamiens. Photo : VNA

Hai Phong, 30 septembre (VNA) - Les écrivains chevronnés ont grandement contribué à la construction et au développement de la culture et du peuple vietnamiens à l'époque de Hô Chi Minh, a déclaré le président Vo Van Thuong lors de la première conférence des écrivains vietnamiens vétérans organisée dans la ville portuaire de Hai Phong le 30 septembre.Organisé par l'Association des écrivains vietnamiens, l'événement a réuni environ 300 écrivains et poètes, pour la plupart âgés de plus de 70 ans. Beaucoup d'entre eux ont reçu le Prix Hô Chi Minh, le Prix d'État de littérature et d'art, les prix annuels de l'association et d'autres prix prestigieux.Le président a affirmé que le Parti et l'État attachent toujours de l'importance au rôle et à la position des arts et de la culture en général et de la littérature en particulier dans l’œuvre de la lutte pour la libération nationale.Il a souligné que les artistes et les écrivains jouent toujours un rôle central et décisif dans la création de nobles valeurs spirituelles pour la société, ajoutant que des générations d'écrivains vietnamiens, en particulier les écrivains chevronnés, ont créé de nombreuses œuvres intemporelles.Le président Vo Van Thuong a exprimé sa joie de rencontrer les écrivains chevronnés et a en même temps rendu hommage aux écrivains décédés, en particulier à ceux qui ont sacrifié leur vie dans les grandes guerres de résistance pour l'indépendance, la liberté et l'unité nationale.Vo Van Thuong a souligné l'importance de la culture en général et de la littérature en particulier pour l'existence et le développement d'une nation, affirmant que la littérature est l'un des éléments extrêmement importants qui composent la beauté de la culture vietnamienne, diffusent cette beauté dans la vie et réveillent le l'amour et la responsabilité de chaque Vietnamien envers sa Patrie.Par conséquent, la mission et la responsabilité des écrivains vietnamiens en ce moment sont encore plus grandes et plus exigeantes, a-t-il déclaré.Le président a exprimé l'espoir que, grâce à leur expérience, les écrivains chevronnés continueront à soutenir, inspirer et encourager les jeunes écrivains.Il a affirmé que l'État continuera à créer les meilleures conditions pour que les écrivains puissent créer, publier et honorer des œuvres littéraires de valeur qui contribuent à la cause de la construction et de la défense nationale. - VNA