Hô Chi Minh-Ville, 14 mai (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a rendu hommage samedi 14 mai aux contributions de l’Eglise bouddhique du Vietnam, formulant ses vœux aux bonzes, bonzesses et bouddhistes vietnamiens à l’occasion du Vesak 2022.

Le président Nguyên Xuân Phuc lors de sa visite à la pagode Huê Nghiêm, le 14 mai. Photo : VNA

Rendant visite à la pagode Huê Nghiêm, le chef de l’Etat a souligné que depuis l’introduction du bouddhisme au Vietnam, l’anniversaire de Bouddha est devenu une fête sacrée pour les bouddhistes du pays.

Le Vesak a non seulement une signification religieuse et sacrée, mais est devenu un festival spirituel et culturel commun de la société, apportant un message d’amour, de solidarité, d’harmonie et de développement, a-t-il plaidé.

Le président Nguyên Xuân Phuc a envoyé ses meilleurs vœux à l’Eglise bouddhique du Vietnam et a souhaité un Vesak en paix et dans la joie aux bonzes, bonzesses, compatriotes bouddhistes vietnamiens dans et hors du pays.

Depuis sa fondation et son unification, l’Eglise bouddhique du Vietnam a rallié les bonzes, bonzesses et bouddhistes, surmontant de nombreuses difficultés et défis, matérialisant l’esprit dans lequel ceux qui servent les êtres humains vénèrent Bouddha, et continuant d’apporter de dignes contributions à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie, a-t-il souligné.

Le président Nguyên Xuân Phuc a loué l’Eglise bouddhique du Vietnam pour sa participation exemplaire aux mouvements d’émulation patriotique, de solidarité religieuse, affirmant le lien indissociable entre la nation et le dharma.

2022 est une année d’une importance particulière pour l’Eglise bouddhique du Vietnam, où se tiendra les congrès des délégués bouddhistes à tous les niveaux en vue du 9e Congrès national des délégués de l’Eglise bouddhique du Vietnam pour le mandat 2022-2027.

En 1999, l’ONU a reconnu la Journée internationale de Vesak pour reconnaître la contribution du bouddhisme, l’une des religions les plus anciennes du monde, depuis plus de 2.500 ans.

Le Vesak qui commémore à la fois la naissance, l’éveil et l’entrée au Nirvana du Bouddha, qui a légué à l’humanité de profonds enseignements qui peuvent nous guider pour résoudre les graves problèmes auxquels le monde d’aujourd’hui fait face. – VNA