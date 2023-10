Le président de la République Vo Van Thuong et les délégués de l'Association générale de l'agriculture et du développement rural du Vietnam. Photo : VNA

Le président de la République Vo Van Thuong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de la République Vo Van Thuong a rencontré une délégation de l'Association générale de l'agriculture et du développement rural du Vietnam, à l'occasion du 10e anniversaire de sa création (2013-2023) le 12 octobre, à Hanoï.Lors de la rencontre, Ho Xuan Hung, président cette association a informé qu’après 10 ans de création, l’association a attiré plus de 10 000 membres et plus de 230 organisations, dont des entreprises, des organisations, intellectuels.S'exprimant lors de la rencontre, le président Vo Van Thuong a affirmé que le Parti et l'État considéraient le développement de l'agriculture, des agriculteurs et des zones rurales comme une question stratégique. Le dirigeant vietnamien a souligné que les grands acquis de l’œuvre de Doi Moi (Renouveau), la position, le prestige du pays sont dus aux importantes contributions de l’agriculture, des agriculteurs et des zones rurales. Le secteur agricole assure non seulement la sécurité alimentaire nationale, mais aussi rapporte une grande valeur des exportations. Les produits agricoles vietnamiens sont présents sur de nombreux marchés exigeants.Le chef de l'Etat a apprécié l'organisation par l'Association générale de l'agriculture et du développement rural du Vietnam de nombreuses activités pionnières dans les domaines de l'économie circulaire, de l'économie verte et de la protection de l'environnement ; dans la mise en œuvre de nombreux programmes humanitaires pour soutenir les agriculteurs dans les zones difficiles ; dans le renforcement de la coopération internationale.Abordant l'objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d'ici 2045, le chef de l’Etat a demandé à cette association de sensibiliser et de mobiliser activement les agriculteurs pour une transformation forte et intégrale.Enfin, Vo Van Thuong a également demandé à cette association de mener à bien les activités de formation, d'enrichir les connaissances des agriculteurs et de promouvoir le transfert scientifique et de technologique. –VNA