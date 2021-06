Hanoi (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a affirmé mercredi 23 juin au ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Chung Eui-yong que le développement des relations Vietnam-République de Corée est une volonté commune, du niveau de base aux échelons supérieurs du Vietnam.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc (à droite) et le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Chung Eui-yong, le 23 juin à Hanoi. Photo : VNA

Le chef de l’Etat a invité les ministères des Affaires étrangères et d’autres organes des deux pays à se coordonner, à maintenir les échanges et à promouvoir les initiatives pour surmonter les difficultés liées au Covid-19, à élargir et à diversifier davantage les investissements sud-coréens au Vietnam.

Il a demandé d’exploiter efficacement le potentiel de coopération dans les domaines de l’investissement, du commerce, de la science et de la technologie, de la culture et de l’éducation, et a exhorté la République de Corée à offrir davantage de soutien à la communauté vietnamienne dans le pays, notamment en vulgarisant la culture et l’enseignement de la langue vietnamienne.

Remerciant la République de Corée d’avoir fourni une aide précieuse au Vietnam dans la lutte contre le Covid-19, le président a souhaité que la République de Corée partage ses expériences en matière de production de vaccins et ses ressources médicales avec le Vietnam.

Il a apprécié le soutien de la République de Corée au Vietnam pour remplir ses rôles de président tournant de l’ASEAN 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021, ajoutant que les deux pays doivent travailler en étroite collaboration pendant la période où le Vietnam servira comme coordinateur des relations ASEAN- République de Corée en 2021-2024.

Le président a fait part de la position du Vietnam et de l’ASEAN sur le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation, et le règlement pacifique des différends en Mer Orientale conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Le ministre Chung Eui-yong a exprimé sa joie de se rendre au Vietnam à l’occasion du dialogue politique de haut niveau de l’ASEM en commémoration du 25e anniversaire de la fondation de l’ASEM à Hanoi.

Décrivant le Vietnam comme un partenaire stratégique et majeur dans la nouvelle politique Sud de la République de Corée, il a déclaré que la République de Corée souhaite renforcer davantage la coordination avec le Vietnam dans tous les domaines pour répondre aux aspirations des peuples des deux pays.

A cette occasion, il a remercié le Vietnam d’avoir créé des conditions favorables aux experts et entreprises sud-coréens pour faire des affaires dans le pays, et a espéré qu’ils recevront plus de soutien pour exploiter efficacement les relations économiques et commerciales bilatérales dans un proche avenir.

Saluant les contributions importantes du Vietnam dans la région et le monde, en particulier cette année où le pays sert comme coordinateur des relations ASEAN-République de Corée pour la période 2021-2024, il a exprimé son souhait de resserrer les liens avec le Vietnam pour promouvoir les relations entre la République de Corée et les pays membres de l’ASEAN, y compris la sous-région du Mékong.

Il a affirmé que le ministère sud-coréen des Affaires étrangères est prêt à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam dans le cadre des forums multilatéraux et sur des questions d’intérêt commun, et souhaité que le Vietnam continue de contribuer à la promotion du dialogue et de la coopération dans la péninsule coréenne. – VNA