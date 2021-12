Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a rencontré le patriarche suprême de l'école bouddhiste Thommayutnikai, Bour Kry. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite au Cambodge, le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a rencontré le 22 décembre le patriarche suprême de l'école bouddhiste Mohanikai, Tep Vong dans la pagode Unnalom, et celui de l'école Thommayutnikai, Bour Kry, dans la pagode Svay Pope.

Nguyen Xuan Phuc a souligné que la visite au Cambodge de la délégation vietnamienne contribuerait à renforcer davantage les relations de « bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale, durable et à long terme » entre le Vietnam et le Cambodge.

Il les a mis au courant les bons résultats de sa rencontre avec le roi Norodom Sihamoni, le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen et les dirigeants cambodgiens. Les deux parties ont affirmé continuer à accorder la plus haute priorité et à faire de leur mieux pour approfondir les relations Vietnam - Cambodge. Elles ont également convenu d'organiser des activités significatives pour célébrer le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1967-2022).

Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a rencontré le patriarche suprême de l'école bouddhiste Mohanikai, Tep Vong. Photo : VNA

Nguyen Xuan Phuc a sincèrement remercié les dignitaires bouddhistes et l'ensemble du monde religieux cambodgien pour leurs bons sentiments accordés au Vietnam durant les années de lutte pour l'indépendance d’hier comme dans l’édification nationale d’aujourd’hui.

Le patriarche suprême de l'école bouddhiste Mohanikai, Tep Vong et celui de l'école Thommayutnikai, Bour Kry ont souligné les relations spéciales et l'amitié traditionnelle entre les deux États et les deux peuples vietnamiens et cambodgiens. Ils ont précisé que la visite d'Etat du président Nguyen Xuan Phuc et d’une délégation vietnamienne de haut rang au Cambodge constituait une étape importante, contribuant à resserrer les relations de solidarité et d'amitié entre le Cambodge et le Vietnam. -VNA