Le président Nguyen Xuan Phuc rencontre le président de la Chambre des représentants du Japon, Hosoda Hiroyuki. Photo: VNA



Tokyo (VNA) – Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer son partenariat stratégique approfondi avec le Japon, notamment à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales prévu en 2023.

Dans le cadre de son séjour au Japon pour assister aux funérailles nationales de l'ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo, le président Nguyen Xuan Phuc a eu le 26 septembre une entrevue avec le président de la Chambre des représentants du Japon, Hosoda Hiroyuki.

Au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam, le président Nguyen Xuan Phuc a adressé ses sincères condoléances à la Chambre des représentants du Japon pour le décès soudain de l’ancien Premier ministre Abe Shinzo. Il a déclaré apprécier hautement les sentiments et contributions du feu dirigeant japonais au développement des relations Vietnam-Japon et à la promotion de la coopération entre les organes législatifs des deux pays.

Le président Nguyen Xuan Phuc a proposé de multiplier les échanges de délégation de tous niveaux et la coopération entre les organes législatifs des deux pays. Il a également proposé à la Chambre des représentants du Japon de soutenir l’octroi d'aides publiques au développement (APD) au Vietnam et la promotion de la coopération dans le commerce, l’investissement et des échanges entre les peuples et localités des deux pays.

De son côté, le président Hosoda Hiroyuki a déclaré soutenir la coopération bilatérale dans le développement d’infrastructures, le transfert de technologies, l’importation de produits agricoles vietnamiens et l’accueil de travailleurs vietnamiens sur le sol japonais, ainsi que dans le domaine des APD.

Les deux parties ont convenu d’intensifier leur collaboration étroite dans des questions internationales et de soutenir le rôle et la position de l’ASEAN, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et à la promotion de la coopération et du développement dans la région et dans le monde. -VNA