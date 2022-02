Hanoi (VNA) - Les ambassadeurs du Mexique et des États-Unis ont présenté vendredi, 11 février, à Hanoï leurs lettres de créance au président de la République Nguyên Xuân Phuc.

L'ambassadeurs du Mexique Alejandro Negrin Munoz présente ses lettres de créance au président de la République Nguyên Xuân Phuc. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur du Mexique Alejandro Negrin Munoz, le président Nguyên Xuân Phuc a plaidé pour une coordination bilatérale accrue au sein des forums multilatéraux.

Il a invité le Mexique à soutenir la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, mandat 2023-2025.

Nguyên Xuân Phuc a également souhaité que le Mexique puisse assumer au mieux son rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2021-2022 et que le président mexicain effectue une visite au Vietnam.

Le diplomate Alejandro Negrin Munoz a noté avec satisfaction que la coopération bilatérale s'est bien développée au cours des 47 dernières années, exprimant son espoir que le Vietnam et le Mexique établiront un partenariat stratégique, qui sera une base pour renforcer davantage leur collaboration.

Félicitant Marc Evans Knapper pour sa nomination au poste d'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, le président Nguyên Xuân Phuc s'est félicité du retour du diplomate à Hanoï et a fait l'éloge de la performance de Marc Evans Knapper alors qu'il travaillait au Vietnam de 2004 à 2007, ce qui a grandement contribué à promouvoir les relations entre les deux pays.

L'ambassadeur des États-Unis Marc Evans Knapper (droite) présente ses lettres de créance au président de la République Nguyên Xuân Phuc. Photo : VNA

Rappelant la visite au Vietnam du vice-président américain Kamala Harris en août dernier, le président Nguyên Xuân Phuc a noté que le partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis se développait de manière plus intensive et pratique.

L’an passé, le chiffre d’affaires du commerce bilatéral a atteint un record de 111 milliards de dollars, a-t-il rappelé, soulignant que le Vietnam était actuellement l’un des 10 plus grands partenaires commerciaux des États-Unis.

Il a remercié les États-Unis pour la fourniture de 24,6 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 au Vietnam, l'assistance en réponse au changement climatique et la coopération pour régler les conséquences de la guerre et renforcer la confiance mutuelle.

Pour sa part, le diplomate américain s’est dit impressionné par le développement du Vietnam dans divers domaines. Il s’est engagé à tout mettre en œuvre pour contribuer au renforcement de la coopération multisectorielle bilatérale. - VNA