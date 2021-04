Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc (droite) et l’ambassadeur de Russie, Konstantin Vnukov. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a reçu le 15 avril l’ambassadeur de Russie, Konstantin Vnukov, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.



Le chef de l’Etat a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à son amitié traditionnelle avec la Russie. Affirmant le rôle important de la Russie pour la stabilité et la sécurité en Asie-Pacifique comme dans le monde, il a déclaré souhaiter renforcer la coopération bilatérale au sein des forums et organisations internationaux, dont les Nations Unies et l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est).



L’ambassadeur russe a également affirmé tenir en haute estime la coopération bilatérale dans l’intérêt des deux peuples. Il a souligné qu’en ses nouvelles qualités, il continuerait à faire de son mieux pour développer les relations entre son pays et le Vietnam. -VNA