Singapour (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a reçu vendredi 25 février des entreprises singapouriennes de premier plan dans le domaine de l’innovation, dans le cadre de sa visite d’État à Singapour.

Le président Nguyên Xuân Phuc pose avec les dirigeants des entreprises singapouriennes de premier plan dans le domaine de l’innovation, le 25 février à Singapour. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec le président de Grab, Ming Maa, le dirigent vietnamien a salué le plan du groupe visant à aider les micro, petites et moyennes entreprises dans la transformation numérique au Vietnam, lui demandant de participer activement au programme vietnamien de soutien à la transformation numérique dans les entreprises, les coopératives, les ménages commerciaux au cours de la période 2021-2025.

Le président Nguyên Xuân Phuc a affirmé que les agences compétentes du Vietnam créeront les meilleures conditions possibles pour Grab dans ce domaine.

Appréciant le soutien du gouvernement vietnamien et des agences compétentes et les conditions favorables pour son entreprise, Ming a déclaré que Grab avait effectivement mis en œuvre certaines plates-formes technologiques significatives dans le pays, telles que celles pour acheter des produits essentiels et de la nourriture au cours des deux dernières années. Il a également promu la transformation numérique dans l’agriculture et intensifié la finance globale grâce à des solutions fintech.

Grab a investi 200 millions de dollars au Vietnam en 2019. Fin 2019, Grab s’est engagé à injecter 500 millions de dollars supplémentaires dans le pays au cours des cinq prochaines années.

S’adressant au président exécutif du groupe YCH, Robert Yap, le président Nguyên Xuân Phuc a fait l’éloge des activités de l’entreprise dans le secteur de la logistique du pays, qui est également un secteur prioritaire du Vietnam.

Il a applaudi le partenariat du groupe YCH avec le groupe T&T du Vietnam pour développer un grand centre logistique dans la province de Vinh Phuc, déclarant que le pays créera des conditions optimales pour que cette entreprise réalise des investissements durables et à long terme.

Recevant un dirigeant de FWD, un groupe d’assurance et d’investissement de premier plan en Asie-Pacifique, le chef de l’Etat vietnamien a hautement apprécié les résultats commerciaux de l’entreprise dans le pays.

Le Vietnam donne la priorité aux projets de haute technologie, d’innovation, de recherche et développement et d’économie numérique, ainsi qu’à ceux qui contribuent à son développement socio-économique durable, a-t-il poursuivi, demandant à FWD avec une large clientèle internationale d’aider à attirer des investisseurs étrangers au Vietnam dans les temps à venir.

Le Vietnam soutient et s’engage toujours à se tenir aux côtés des entreprises d’IDE et à fournir des conditions favorables à leurs opérations durables et à long terme dans le pays, a encore indiqué le président Nguyên Xuân Phuc. – VNA