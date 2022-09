Photo : VNA



Tuyên Quang (VNA) - A l'occasion du 77e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre, poursuivant le programme de travail dans la province de Tuyen Quang (Nord), le président Nguyen Xuan Phuc a conduit une mission de travail pour offrir de l'encens en hommage au Président Ho Chi Minh à la cabane de Na Nua, dans le Vestige national spécial de Tan Trao.

Nguyen Xuan Phuc et la mission de travail ont observé un moment de silence pour se souvenir du Président Ho Chi Minh. Le président de l'État a exprimé l’infinie gratitude pour le leader éminent de la révolution vietnamienne, qui a consacré toute sa vie à l'indépendance et à la réunification nationales et au bonheur du peuple.

La cabane de Na Nua, située dans la forêt de Na Nua, dans le village de Tan Lap, commune de Tan Trao, district de Son Duong, était l’endroit où l'oncle Ho a vécu et travaillé de fin mai au 22 août 1945 pour diriger le soulèvement général.

Dans la matinée du même jour, le président Nguyen Xuan Phuc et la mission sont allés offrir de l'encens à la maison communale de Tan Trao, située à l'ouest du village de Tan Lap, commune de Tan Trao où se tenait le Congrès national de Tan Trao, prédécesseur de l’Assemblée nationale du Vietnam, le 16 août 1945.

Le président Nguyen Xuan Phuc a visité et encouragé les membres du Club du chant «Then » du village de Tan Lap. Il a souhaité que chaque membre du Club soit conscient de la responsabilité de préserver et de promouvoir la valeur particulière du chant « Then », le patrimoine culturel immatériel inscrit par l'UNESCO. - VNA