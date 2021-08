Le président Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Sur invitation du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, le président Nguyen Xuan Phuc et son épouse effectueront les 9 et 10 août une visite d’amitié officielle au Laos.



C’est ce qu’a annoncé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique organisée par visioconférence le 5 août.



Dans le cadre de sa visite, Nguyen Xuan Phuc s’entretiendra avec Thongloun Sisoulith. Il rencontrera le Premier ministre Phamkham Viphavanh et le président de l’Assemblée nationale, Saysomphone Phomvihane. Le chef de l’Etat vietnamien s’exprimera lors de la première session extraordinaire de la 9e législature de l’Assemblée nationale du Laos. Il assistera également à la cérémonie d’inauguration et de remise du nouveau bâtiment de l’Assemblée nationale du Laos...



Selon Le Thi Thu Hang, lors de leurs rencontres à l’occasion de cette visite, les dirigeants des deux pays discuteront de mesures propres à approfondir leur grande amitié, leur solidarité spéciale et leur coopération intégrale. -VNA