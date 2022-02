Le président Nguyen Xuan Phuc est descendu dans le champ pour labourer la terre. Photo: VNA



Ha Nam (VNA) – La fête traditionnelle Tich diên (Fête des labours) 2022 a eu lieu lundi 7 février, soit le 7e jour du premier mois lunaire de l’année du Tigre, dans la commune de Doi Son, district de Duy Tiên, province de Hà Nam (Nord), afin de prier pour des récoltes exceptionnelles et la prospérité pour tous.



Le président Nguyên Xuân Phuc et d’autres dirigeants du Parti et du gouvernement ont participé à cette fête traditionnelle de descente au champ pour labourer la terre afin de bénéficier d’une année de bonnes récoltes.

Selon les annales historiques, au Têt du Cochon de l’année 987, le roi Lê Dai Hành s’est rendu au pied de la montagne Doi pour procéder à une cérémonie de labours, ouvrant une nouvelle page de l’agriculture nationale. Cette fête est devenue une tradition qui s’est perpétuée sous les dynasties des Ly, Trân, Lê et Nguyên.



S’exprimant à cet événement, le président Nguyen Xuân Phuc a déclaré que la fête annuelle Tich diên de la province de Hà Nam était un beau trait de la culture locale en vue d’encourager le développement agricole, de témoigner de la reconnaissance envers des ancêtres et de mettre en honneur l’agriculture vietnamienne.

Il a insisté sur le rôle important de l’agriculture et de la ruralité ces dernières années, notamment dans le contexte d’épidémie de COVID-19, contribuant à la garantie de la sécurité alimentaire et de la vie des populations, à l’intégration internationale et à l’amélioration de la position du Vietnam dans le monde.



Le président Nguyên Xuân Phuc s'exprime lors de la fête Tich diên . Photo: VNA

Le chef de l’Etat a appelé les autorités et les agriculteurs à passer de la production agricole à l’économie agricole, à mobiliser les ressources au service du développement agricole et rural, à rechercher et à appliquer les sciences et technologies avancées pour créer une agriculture intelligente.

En particulier, il a demandé aux secteurs de tous les niveaux d’exploiter des marchés étrangers avec lesquels le Vietnam avait signé les 15 accords de libre-échange, de se focaliser sur des produits clés au service du marché national et d’introduire des produits de haute qualité dans les zones urbaines.

A cette occasion, le président Nguyên Xuân Phuc et des délégués sont descendus dans le champ pour labourer la terre en vue de prier pour une année de bonnes récoltes.

La fête Tich diên, qui a lieu du 5 au 7 février, comprend de riches activités culturelles avec une cérémonie d'offrande d'encens, la procession du palanquin de la tablette sacrée consacrée au culte de l'empereur Le Dai Hanh, des jeux traditionnels et la remise des certificats de localités néo-rurales à des communes de la province de Ha Nam. -VNA