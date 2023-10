Le général Phan Van Giang, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ministre vietnamien de la Défense, à la tête d’une délégation de haut rang du ministère de la Défense, est arrivé le 27 octobre à Pékin, effectuant une visite officielle en Chine et participant au 10e Forum Xiangshan à Pékin du 27 au 31 octobre.

En marge du Forum Global Gateway 2023 à Bruxelles en Belgique le 26 octobre, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a tenu des séances de travail séparées avec le vice-président de la CE et haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, et le commissaire européen chargé du climat, Wopke Hoekstra.