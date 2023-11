Hanoi (VNA) – Le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh, son épouse et une délégation mongole de haut rang ont quitté Hanoi dimanche 5 novembre à midi, concluant leur visite d’État de cinq jours au Vietnam à l’invitation du président Vo Van Thuong.

Le président Vo Van Thuong (2e, à droite) et son épouse et le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh et l’épouse de celui-ci. Photo : VNA

Au cours de la visite, la délégation mongole a rendu hommage au président Hô Chi Minh en son mausolée à Hanoi et a offert de l’encens au Mémorial des héros morts pour la Patrie dans la rue de Bac Son de la capitale.

Le président Ukhnaagiin Khurelsuk a rencontré le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, s’est entretenu, a assisté à la signature de documents de coopération et participé à une conférence de presse et à un banquet avec le président Vo Van Thuong. Il a également rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.



Au cours des rencontres, les dirigeants des deux pays ont engagé des discussions pratiques sur les mesures visant à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment la politique, la défense, la sécurité, l’économie, l’éducation, la science et la technologie, les transports, la logistique, la culture, le tourisme, et les échanges entre les peuples, ainsi que les questions mondiales et régionales d’intérêt commun, en vue de créer un nouveau cadre pour des relations plus globales et plus substantielles, alors que les deux pays célébreront le 70e anniversaire des relations diplomatiques en 2024.



Les deux parties ont convenu d’accroître les échanges et les contacts entre délégations à tous les niveaux à travers les canaux du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale sous des formes flexibles.



Elles coordonneront la mise en œuvre des activités célébrant le 70e anniversaire des relations diplomatiques en 2024, et promouvront la mise en œuvre efficace des accords de coopération bilatéraux, contribuant ainsi au renforcement de la confiance politique entre les deux pays.



Les deux parties ont convenu de continuer à coopérer étroitement et à se soutenir mutuellement dans les forums régionaux et internationaux d’intérêt commun tels que les Nations Unies, le Mouvement des non alignés, l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Dialogue Asie-Europe (ASEM), le Forum régional de l’ASEAN (ARF), l’UNESCO, la Conférence internationale «Dialogue d’Oulan-Bator sur la sécurité de l’Asie du Nord-Est» et le Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent (APG).



Les deux parties ont signé six documents de coopération lors de la visite du président mongol au Vietnam. A cette occasion, les dirigeants des deux pays ont publié une déclaration commune.



Dans le cadre de sa visite, le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh a participé au Forum des affaires Vietnam-Mongolie, a visité la force de police mobile du haut commandement de la force de police mobile relevant du ministère de la Sécurité publique et a visité plusieurs établissements économiques et culturels de la province de Hoa Binh. – VNA