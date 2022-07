Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a demandé à l'Association d’échanges économiques et culturelles République de Corée-Vietnam (KOVECA) et aux organisations économiques de la République de Corée d'encourager les entreprises de sud-coréenne à accroître leurs investissements au Vietnam, en particulier dans les domaines de la haute technologie, les énergies renouvelables, les industries respectueuses de l'environnement et le transfert technologique.

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président de KOVECA, Kim Kill-soo. Photo : VNA

Recevant le président de KOVECA, Kim Kill-soo, à la têt d’une délégation KOVECA le 23 juillet à Hanoï, le président Nguyen Xuan Phuc a également exhorté l'Association à se coordonner avec l'ambassade du Vietnam en République de Corée et les agences et localités vietnamiennes pour organiser de nombreuses activités pour célébrer le 30e anniversaire des relations diplomatiques des deux pays.

Il y a environ 200.000 Vietnamiens vivant en République de Corée et vice versa. Le chef de l'État a déclaré qu'il s'agissait d'un pont important pour promouvoir les relations d'amitié entre les peuples des deux pays. Il a appelé l'Association à se coordonner avec l'ambassadeur vietnamien en République de Corée pour soutenir et protéger les Vietnamiens qui vivent, travaillent et étudient dans le pays, suggérant que KOVECA et d'autres organisations culturelles, artistiques et sportives de la République de Corée devraient renforcer la coopération avec les partenaires vietnamiens pour approfondir les échanges entre les deux peuples et la collaboration bilatérale.



Le président a déclaré que la coopération économique est toujours un point positif dans les relations entre le Vietnam et la République de Corée, obtenant de nombreux résultats exceptionnels.



La République de Corée a toujours été le premier investisseur au Vietnam avec près de 80 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires commercial entre les deux pays a également atteint près de 80 milliards de dollars, chiffre qui devrait passer à 100 milliards de dollars l'année prochaine, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux pays ont également bien coopéré dans les domaines de l'aide publique au développement (APD), du travail et tourisme.



Il a souligné les contributions importantes de la KOVECA avec de nombreuses activités pour promouvoir la coopération avec l'Association pour la liaison avec les Vietnamiens d'outre-mer ainsi que l'organisation du Forum de coopération République de Corée-Vietnam à Ho Chi Minh Ville et Hanoï du 22 au 24 juillet.



Pour sa part, le président de KOVECA a déclaré que de plus en plus d'entreprises sud-coréennes souhaitaient investir au Vietnam, ajoutant qu'elles souhaitaient injecter des capitaux dans le développement de projets dans la région du fleuve Rouge dans l'espoir d'en faire un miracle du fleuve Han en République de Corée.



Les représentants d'un certain nombre d'associations sud-coréennes présentes à la rencontre ont également souhaité que les deux pays favorisent la coopération dans les domaines du traitement des déchets et des eaux usées, de l'emploi et des échanges sportifs.- VNA