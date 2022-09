L'ambassadeur du Vietnam en Egypte et en Djibouti Nguyen Huy Dung (droite) présente ses lettres de créance au président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le 5 septembre à Djibouti, l'ambassadeur du Vietnam en Egypte et en Djibouti Nguyen Huy Dung, a présenté ses lettres de créance au président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh.

Le président Ismaïl Omar Guelleh, a fait l'éloge des réalisations économiques impressionnantes du Vietnam au cours des dernières années et espéré une coopération plus étroite avec ce pays dans le commerce, les services portuaires et la pêche. En plus, le président djiboutien a espéré l’ambassadeur vietnamien contribuerait à consolider et à développer davantage les relations entre les deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur a remercié le Djibouti pour son soutien au Vietnam lors des forums multilatéraux. Le Vietnam souhaite établir une coopération multiforme avec le Djibouti, a-t-il affirmé avant de souligner qu’il fera de son mieux pour contribuer à développer l'amitié et la coopération bilatérales de manière pratique et efficace.

Auparavant, l’ambassadeur Nguyen Huy Dung a présenté une copie des lettres de créance au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de Djibouti Mahmoud Ali Youssouf. L'ambassadeur a affirmé que le Djibouti, avec son emplacement stratégique, servirait de passerelle pour le Vietnam de promouvoir ses liens commerciaux et d'investissement avec des pays africains.

Le ministre djiboutien Mahmoud Ali Youssouf a insisté que les deux pays poursuivent leur coordination et leur soutien mutuel au sein des organisations internationales, notamment aux Nations Unies et à l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Le chef de la diplomatie djiboutienne a également suggéré que les deux parties négocient et signent rapidement les accords nécessaires, en premier lieu celui sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels, organisent des consultations politiques et des visites d'échange dans les temps à venir. -VNA