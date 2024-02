Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Exerçant les devoirs et pouvoirs conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi, à la demande du président de la Cour populaire suprême, du président du Parquet populaire suprême et du chef du Bureau présidentiel, ce mardi 6 février, le président Vo Van Thuong a signé une décision commuant la peine de mort en réclusion à perpétuité pour cinq condamnés ayant demandé la grâce au président.

La commutation par le président de la peine de mort, conformément au verdict juridiquement effectif, en réclusion à perpétuité pour les condamnés, démontre la politique indulgente et humaine du Parti et de l’État envers ceux ayant commis des crimes particulièrement graves.

Cette grâce offre aux condamnés le chemin pour vivre, se repentir, s'améliorer et se réformer, pour avoir une opportunité de retourner dans leur famille, leur communauté et leur société. - VNA