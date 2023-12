Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (gauche) et l’ancien secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) Bounnhang Vorachith. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Dans le cadre de sa participation au premier Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam (CLV) et de sa visite au Laos, le 4 décembre, à Vientiane, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a rencontré l’ancien secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et ancien président lao Bounnhang Vorachith, ainsi que l'ancien Premier ministre lao Thongsing Thammavong.

Vuong Dinh Hue a sincèrement remercié les anciens dirigeants du Laos pour leurs nombreuses et importantes contributions au développement des relations fidèles, sincères et "uniques" entre le Vietnam et le Laos. Il a émis le souhait que les anciens dirigeants du Laos continuent à soutenir le développement intégral de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays.

Le président de l'Assemblée nationale a exprimé sa conviction que sous la direction du PPRL, le Laos surmonterait toutes les difficultés et continuerait à se développer de manière indépendante, autonome et prospère.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (au milieu) et l'ancien Premier ministre lao Thongsing Thammavong (4e à partir de la droite). Photo: VNA

Les deux anciens dirigeants lao ont exprimé leur satisfaction quant au bon développement des relations et de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. Ils ont remercié le Vietnam pour son soutien et son aide précieux accordés au Laos, et ont proposé que les deux parties continuent à oeuvrer pour développer leurs relations spéciales.

Ils ont en outre insisté sur la nécessité de continuer à sensibiliser les jeunes générations des deux pays aux relations spéciales et fidèles traditionnelles entre les deux pays. -VNA