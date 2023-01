Le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Kim Jin Pyo et le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite). Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Kim Jin Pyo a quitté ce mercredi 18 janvier Hanoi, terminant avec succès sa visite officielle au Vietnam de 6 jours, sur l’invitation du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.

Durant sa tournée au Vietnam, le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Kim Jin Pyo est venu déposer une gerbe de fleurs et rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée à Hanoi, saluer le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, a rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh et s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.

Lors des entretiens et des rencontres, les dirigeants vietnamiens ont souligné que les deux parties continueraient à travailler en étroite collaboration pour développer les relations de coopération bilatérales de manière de plus en plus substantielle et efficace.

Sur la voie diplomatique parlementaire, les deux parties ont continué à promouvoir les réalisations de la coopération au cours des dernières années, à échanger et à partager leurs expériences en matière de travail législatif afin de créer des conditions favorables aux entreprises et aux habitants des deux pays.

Le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Kim Jin Pyo et le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê (droite). Photo: VNA



Le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Kim Jin Pyo a exprimé le souhait de voir les deux parties continuer à promouvoir les réalisations acquises des relations bilatérales dans les domaines de la politique, de l'économie, de la culture, des échanges entre les peuples, de la défense et de la sécurité, affirmant que la République de Corée attachait une grande importance à la position du Vietnam dans les nouvelles stratégies et initiatives avec la région, y compris l'Initiative de solidarité République de Corée-ASEAN.

Il a affirmé qu'il continuerait à apporter ses contributions aux relations entre les deux pays, leur permettant de se développer davantage dans les 30 prochaines années.

Les dirigeants des deux pays sont convenus d'atteindre prochainement l'objectif de porter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d'ici 2023 et à 150 milliards de dollars d'ici 2030 de manière plus durable et équilibrée sur la base d'une bonne exploitation des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux existants, promouvoir la coopération afin que la République de Corée devienne un véritable partenaire stratégique du Vietnam dans l'industrie des semi-conducteurs.

Ils ont convenu d'échanger et de promouvoir la coopération dans les domaines de la transformation numérique, d'assurer la sécurité énergétique et de convertir l'énergie de manière équitable afin de concrétiser l'engagement de chaque pays lors de la Conférence COP-22.

À l'occasion de sa visite, le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Kim Jin Pyo s'est rendu à Hô Chi Minh-Ville, dans la province de Ninh Binh et LG Electronics Vietnam Hai Phong Co., Ltd.

Le 17 janvier dans le Parc de hautes technologies de Hoa Lac à Hanoi, Vuong Dinh Huê et Kim Jin Pyo ont coupé le ruban pour inaugurer le siège de l'Institut des sciences et technologies Vietnam-République de Corée, symbole de la coopération entre les deux pays dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation. -VNA