Quang Binh (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a rendu visite et offert dimanche 8 janvier 50 cadeaux aux pêcheurs de la commune de Bao Ninh, ville de Dong Hoi, province de Quang Binh (Centre).

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê formule ses voeux du Têt à des pêcheurs de Quang Binh. Photo : VNA



Dans la commune de Bao Ninh, il a offert 50 cadeaux aux pêcheurs. Le Parti, l’Assemblée nationale et le gouvernement prêtent toujours attention à la vie des pêcheurs et créent les conditions les plus favorables pour qu’ils aillent en mer en toute sécurité, a-t-il affirmé.



Le plus haut législateur a souhaité que les pêcheurs accueillissent la nouvelle année avec des conditions plus favorables et une vie de plus en plus améliorée.



Dans la matinée du même jour, il a formulé ses meilleurs voeux du Têt et remis des cadeaux aux familles bénéficiaires des politiques sociales, aux pauvres, aux ouvriers et aux travailleurs difficiles du district de Quang Ninh, province de Quang Binh.



Vuong Dinh Huê a exprimé son espoir que les habitants de Quang Binh en général et du district de Quang Ninh en particulier continueront de promouvoir les bonnes traditions de la nation pour construire une vie de plus en plus prospère et heureuse.



Le même jour, le dirigeant et sa délégation sont venus offrir de l’encens et des fleurs au temple de l’Oncle Hô, des héros et martyrs de la province de Quang Binh et ont offert des cadeaux aux mères héroïnes Nguyên Thi Can et Nguyên Thi Tôi, dans le district de Quang Ninh. –VNA