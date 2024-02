Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, offre des cadeaux du Têt à des travailleurs de Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 7 février, Vuong Dinh Huê, membre du Bureau politique et président de l'Assemblée nationale, est allé formuler ses vœux du Têt (Nouvel An lunaire) à l’organisation du Parti, aux autorités et à la population de la capitale Hanoï.



Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, est allé offrir de l’encens au monument du roi Ly Thai To (974-1028) et a remis des cadeaux aux représentants des travailleurs de Hanoï à l'occasion du Nouvel An lunaire du Dragon 2024.



Au nom de l’organissation du Parti, de l’administration et de la population de la capitale, la secrétaire adjointe permanente du Comité municipal du Parti, Nguyen Thi Tuyen, a présenté au président de l'Assemblée nationale les résultats obtenus par la ville en 2023 et ses tâches clés en 2024. Selon elle, l’année dernière, Hanoï a connu une croissance de 6,27% et un revenu annuel par habitant de plus de 151 millions de dongs, entre plusieurs autres réalisations.



Le président de l’Assemblée nationale a apprécié les réalisations de la capitale sur de nombreux aspects, avant de l’encourager à continuer à chercher des solutions pour mener à bien les tâches en 2024 et les années prochaines.



Vuong Dinh Hue a appelé Hanoï à poursuivre ses efforts pour devenir le centre et la force motrice de développement du delta du fleuve Rouge et, plus largement, de l'ensemble du pays.



Il a demandé à la ville de se coordonner étroitement avec les organes compétents de l'Assemblée nationale et du gouvernement pour parachever le projet de loi sur la capitale (amendée), la planification de la capitale de Hanoï pour la période 2021-2030, vision pour 2050, ainsi que la Planification générale de la capitale Hanoï (amendée) pour 2045, vision pour 2065, afin de les soumettre à l’Assemblée nationale lors de sa 7e session prévue en mai 2024.



Il a en outre insisté sur la nécessité de mobiliser, gérer et utiliser efficacement toutes les ressources humaines, matérielles et financières de la capitale, de développer fortement la culture et les industries culturelles, d’améliorer le bien-être social et la qualité de vie de la population de la capitale, d’édifier un système politique exemplaire, solidaire, transparent et solide...



De son côté, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Dinh Tien Dung, a affirmé sa détermination à s'efforcer de mettre en œuvre avec succès les avancées et les tâches clés.-VNA