La Havane (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê et sa suite se sont rendus mercredi 19 avril à La Havane, au Centre Fidel Castro Ruz, un lieu édifié pour l’étude et la diffusion de la pensée et de l’œuvre du Líder máximo de la Révolution cubaine.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê au Centre Fidel Castro Ruz. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien, en visite officielle à Cuba, a vu des objets et des images associés à la vie et à la cause révolutionnaire de Fidel Castro, et a été informé des valeurs idéologiques et des sentiments particuliers de Fidel Castro pour le Vietnam.



"Pour tous les Cubains et les peuples du monde, le dirigeant Fidel Castro est à jamais un symbole immortel de l'héroïsme révolutionnaire, de la volonté ferme, de la lutte inébranlable pour l'indépendance nationale et de l'aspiration à la liberté et au bonheur", a-t-il rendu hommage dans le Livre d'or.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê écrit dans le Livre d’or. Photo: VNA

"Dans le cœur de chaque Vietnamien, Fidel Castro est une image noble d'un soldat révolutionnaire convaincu, d'un grand ami et d'un camarade proche avec foi, amour, admiration et sympathie, tout comme les relations d'amitié et de solidarité spéciales, fidèles, pures et rares dans les liens entre les Partis, les États et les peuples des deux pays Vietnam et Cuba Viva Cuba, Viva Vietnam !", a-t-il écrit.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê s'exprime lors de sa visite du Centre Fidel Castro Ruz. Photo: VNA

A cette occasion, il a présenté au centre une maquette du bâtiment de l'Assemblée nationale du Vietnam.

Le Centre Fidel Castro Ruz a été construit et inauguré à l’occasion du 5e anniversaire de la mort de Fidel Castro (25 novembre 2016-2021), le premier et le seul nommé d’après le grand leader de la Révolution cubaine.