Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue (droite) et l'ambassadeur du Laos, Sengphet Houngboungnuang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a reçu le 5 octobre, à Hanoï l'ambassadeur du Laos, Sengphet Houngboungnuang, venu le saluer au terme de son mandat au Vietnam.Vuong Dinh Hue a félicité l'ambassadeur lao pour son mandat réussi au Vietnam. L'ambassade du Laos au Vietnam et l’ambassadeur ont fait des efforts pour assumer le rôle de passerelle et grandement contribuer au développement des relations entre les deux pays, a affirmé le dirigeant vietnamien.En outre, pendant son mandat au Vietnam, l'ambassadeur Sengphet Houngboungnuang a contribué à approfondir les relations entre les deux organes législatifs, en particulier l'organisation des activités de célébration de l’Année de solidarité Vietnam-Laos et Laos-Vietnam en 2022, a-t-il estimé.Vuong Dinh Hue a déclaré que le Vietnam soutenait et était prêt à partager ses expériences avec l'Assemblée nationale du Laos pour organiser avec succès le Sommet des Assemblées nationales du CLV (Cambodge - Laos - Vietnam) à Vientiane au début décembre prochain et la présidence de l’Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) 2024 assumée par le Laos et son organisation de l'Assemblée générale de l'AIPA-45 en octobre 2024.Partageant l'avis du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, l'ambassadeur lao a estimé que les relations entre les deux pays continuaient de se renforcer, notamment la coopération entre les deux organes législatifs. Outre la mise en place de nombreux nouveaux mécanismes de coopération bilatérale, il existe également des mécanismes de coopération tripartie Cambodge - Laos - Vietnam, au niveau du Parti, de l'Assemblée nationale, du gouvernement...