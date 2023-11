Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, et des délégués. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - En l’honneur du 93e anniversaire de la Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam (18 novembre), dans la matinée du 11 novembre, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a assisté à la Journée de Grande Union Nationale organisée dans la zone résidentielle n°10, quartier de Hoa Hiep Bac, arrondissement de Lien Chieu, ville de Da Nang (Centre).



A cette occasion, Le président de l'Assemblée nationale a souligné que le Parti et l'État considéraient toujours que la "grande union nationale" était une voie stratégique décisive pour toutes les victoires de la révolution vietnamienne dans le processus de construction et de développement du pays.



Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, il a félicité les habitants de la zone résidentielle n°10 pour leurs réalisations lors de ces derniers temps. Il a demandé aux autorités locales de bien mettre en œuvre les politiques de soutien aux familles défavorisées, notamment celles qui doivent déménager et céder des terrains pour la construction du projet du port de Lien Chieu...



A cette occasion, le président de l'Assemblée nationale a remis des cadeaux à 20 familles exemplaires du quartier de Hoa Hiep Bac. Il a en outre assisté à la cérémonie de remise d’un montant de 5 milliards de dongs par le groupe Petrolimex en faveur de la construction de 100 «maisons de grande union nationale».



Auparavant, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, avait inspecté les travaux de construction et offert des cadeaux aux ouvriers du projet d'investissement dans la construction du port de Lien Chieu, dans la ville de Da Nang.