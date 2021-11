Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a présidé le 6 novembre à Hanoï une séance de travail avec les dirigeants de la province de Ninh Thuan (Centre) sur la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique des neuf premiers mois de 2021.

Vuong Dinh Hue a souligné que Ninh Thuan était une localité aux conditions naturelles difficiles. Ces dernières années, avec les efforts de l’organisation du Parti, de l’autorité et du peuple local, Ninh Thuan a initialement résolu ses certaines difficultés.

En conséquence, au cours des trois dernières années consécutives, Ninh Thuan a connu un taux de croissance économique le plus élevé du pays ; le taux de familles pauvres restait seulement plus de 4 % ; la vie matérielle et spirituelle du peuple s'est considérablement améliorée. Cependant, le président de l'Assemblée nationale a estimé que l'échelle économique de la province était encore faible. L'écart de développement entre les régions est encore important, le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne nationale, en particulier chez les minorités ethniques, les zones reculées et lointaines. Les entreprises sont encore confrontées à de nombreuses difficultés.

Alors, il a proposé à Ninh Thuan de restructurer le secteur agricole en association avec le programme d'adaptation au changement climatique et d'application des hautes technologies ; de soutenir les pêcheurs dans l'exploitation dans des eaux éloignées ; de continuer à développer fortement l'industrie énergétique, l'industrie manufacturière et de fabrication, l’industrie de soutien ; d’accélérer la mise en œuvre des infrastructures des parcs industriels ; de se concentrer sur le développement des zones urbaines côtières.

Au cours des 9 premiers mois de l'année, le PIB régional a assez bien augmenté, atteignant 9,45% et figurant parmi le groupe à la croissance la plus élevée du pays, a fait savoir le président du Comité populaire provincial de Ninh Thuan, Tran Quoc Nam. - VNA