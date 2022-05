Hanoi (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a reçu jeudi 12 mai à Hanoï la présidente de la Cour populaire suprême du Laos Viengthoong Siphandone.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê et la présidente de la Cour populaire suprême du Laos Viengthoong Siphandone. Photo : VNA

Le chef de l’organe législatif a salué la qualité de la coopération entres les Cours populaires suprêmes des deux pays.

Vuong Dinh Hue a souligné la coopération efficace entre le système judiciaire populaire des deux pays, ce qui contribue à favoriser les liens binationaux.



Il a invité la présidente de la Cour populaire suprême du Laos Viengthong Siphandon à promouvoir, avec son homologue vietnamien, la coopération entre les deux organes judiciaires ainsi que la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale Vietnam-Laos.

Il a affirmé que l'Assemblée nationale et la Cour populaire suprême du Vietnam se tenaient prêts à partager avec leurs consoeurs laotiennes leurs expériences, en particulier dans l'élaboration des résolutions et leur exécution.

De son côté, Viengthong Siphandon a souligné les liens étroits entre les juridictions populaires des deux pays ainsi que la volonté des deux instances de continuer à s'entraider dans l'accélération de l'élaboration des projets de loi et l'élévation des compétences des juges du Laos et l'organisation tournante de la conférence des tribunaux des provinces frontalières du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Il a remercié le dirigeant vietnamien pour son soutien aux liens entre les juridictions populaires des deux parties et à l'échange d'expériences dans le règlement des plaintes.- VNA