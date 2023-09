Le président de l’AN Vuong Dinh Hue (droite) et le président bangladais Mohammed Shahabuddin. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a terminé avec succès sa visite officielle au Bangladesh et en Bulgarie du 21 au 26 septembre, sur invitation de ses homologues bangladaise Shirin Chaudhury et bulgare Rosen Zhelyazkov.Au Bangladesh, Vuong Dinh Hue a eu un entretien avec la présidente du Parlement bangladais, Shirin Sharmin Chaudhury et une entrevue avec le président bangladais Mohammed Shahabuddin. Il a reçu le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement du Bangladesh, Muhammad Faruk Khan, le président du Parti communiste du Bangladesh (CPB), Shah Alam et celui du Parti des travailleurs du Bangladesh, Rashed Khan Menon. Il a également assisté au vernissage d’une exposition en l’honneur du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Bangladesh.En Bulgarie, Vuong Dinh Hue a eu un entretien avec le président de l'Assemblée nationale Rosen Jelyazkov, des entrevues avec le président Rumen Radev et le Premier ministre Nikolai Denkov. Il a reçu la présidente du Parti socialiste bulgare (BSP) Korneliya Ninova et la présidente du groupe parlementaire du parti Gerb-UDF Desislava Atanasova.Vuong Dinh Huê a signé avec ses homologues bangladaise Shirin Chaudhury et bulgare Rosen Zhelyazkov deux protocoles d'accord sur le renforcement de la coopération entre l'Assemblée nationale vietnamienne et le Parlement du Bangladesh, l'Assemblée nationale bulgare.En outre, cinq autres accords de coopération ont été signés pour renforcer la coopération entre les bureaux de l'Assemblée nationale, des ministères, secteurs et localités du Vietnam, du Bangladesh et de la Bulgarie dans des domaines tels que la culture, le tourisme, la coopération décentralisée...Au Bangladesh et en Bulgarie, le président de l'Assemblée nationale vietnamienne a prononcé d'importants discours politiques devant des diplomates, universitaires, professeurs, conférenciers, étudiants et des médias sur l'actuelle situation mondiale et régionale et les relations d'amitié traditionnelles du Vietnam-Bangladesh et Vietnam-Bulgarie. Il a participé au Forum politique et juridique pour promouvoir la coopération bilatérale en matière économique, commerciale et d’investissement.Le dirigeant vietnamien a reçu des représentants de l'Association d'amitié Bangladesh- Vietnam et Bulgarie- Vietnam, de grandes entreprises des deux pays et de sociétés multinationales. Il a rendu visite aux ambassades et a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne dans les deux pays. Il a également visité des établissements économiques et des localités au Bangladesh et en Bulgarie.Pour le Bangladesh, la visite a eu lieu juste au moment où les deux pays célébraient le 50e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques, contribuant à consolider leur amitié et leur coopération efficace dans tous les domaines. Elle a affirmé l'engagement de l'Assemblée nationale vietnamienne à coopérer avec le Parlement du Bangladesh après la visite de son président au Vietnam en 2017.