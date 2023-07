Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a travaillé le 25 juillet avec la Permanence du Comité du Parti de Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a travaillé le 25 juillet avec la Permanence du Comité du Parti de Hanoï sur la mise en œuvre des résolutions de l'AN dans la capitale.Il a demandé aux délégués de se concentrer sur l'évaluation de la mise en oeuvre des tâches de Hanoï depuis le début du mandat, en évaluant sa capacité à atteindre les objectifs pour toute l'année et pour tout le mandat dans le contexte de nombreuses difficultés et défis. Il a mis l'accent sur les réalisations les plus remarquables obtenues par la ville par rapport à l'ensemble du pays ainsi que sur les contenus qui doivent être notés afin de surmonter les limites et les lacunes.Vuong Dinh Hue a précisé que lors de sa 6e session, l’AN donnerait son premier avis sur le projet de loi sur la capitale (amendé), qui devrait être examiné et approuvé lors de la 7e session.Lors de la séance de travail, les délégués se sont concentrés sur l'évaluation de la mise en œuvre des résolutions de l'AN, l'avancement de l'élaboration du projet de loi sur la capitale (amendée), l'échange et la clarification des principaux contenus du projet de loi... Ils ont estimé qu’au cours du premier semestre, Hanoï avait obtenu des résultats remarquables, notamment une forte croissance du PIB régional ; la promotion de l'application des sciences et des technologies dans l'agriculture de haute technologie ; l’édification de la Nouvelle ruralité répondant aux exigences...Dans les temps à venir, le président de l'AN a suggéré que Hanoï continue à revoir les tâches à moyen terme pour un développement plus rapide et plus percutant, à mener à bien l’investissement public, à mettre activement en œuvre les planifications existantes ;...Il a souligné la nécessité de consulter des experts, des scientifiques et des citoyens, d’organiser des séminaires et des échanges de vue pour obtenir des avis approfondis sur le projet de loi sur la capitale.Selon le rapport présenté par le président du Comité populaire de Hanoï, Tran Sy Thanh, l'économie de la capitale s'était fortement redressée après la pandémie de COVID-19. La croissance moyenne au cours des six premiers mois de 2023 est environ 1,3 fois supérieure au taux de croissance national. Les recettes budgétaires totales de Hanoï au cours de la période 2021-2022 étaient plus de 656.000 milliards de dongs, soit 119,9% du plan confié. - VNA