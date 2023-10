Bangkok (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) thaïlandaise, Wan Muhamad Noor Matha, a reçu jeudi après-midi, 19 octobre, à Bangkok l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Le président de l'AN thaïlandaise a hautement apprécié la coopération entre les deux pays ces derniers temps, notamment les échanges et les contacts à haut niveau et à tous les niveaux de deux organes législatifs, deux gouvernements, des entreprises, de la population, ainsi que les activités d'échange, de coopération parlementaire et les rencontres parlementaires amicales des deux côtés.

M. Wan Muhamad Noor Matha a évalué le Vietnam comme une destination attrayante, séduisant non seulement les touristes thaïlandais mais aussi ceux d'autres pays. La coopération en matière d'investissement, de commerce et d'échanges entre les peuples entre les deux pays se développe constamment à travers les liaisons, le tourisme à travers les lignes routières et aériennes.

Le président de l'AN thaïlandaise a remercié le gouvernement vietnamien pour son attention et pour avoir créé des conditions favorables permettant aux entreprises thaïlandaises d'investir et de faire des affaires au Vietnam.

Il espère également accueillir une délégation de haut niveau de l'AN vietnamienne en visite en Thaïlande dans un avenir proche pour discuter des mesures visant à promouvoir une coopération accrue entre les organes législatifs des deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur Phan Chi Thanh a déclaré avec joie que les relations Vietnam-Thaïlande au cours des 10 dernières années depuis l'établissement du partenariat stratégique se sont heureusement développées, les deux parties étant des membres importants du mécanisme régional. Le diplomate vietnamien a également souligné que la coopération économique est un pilier important des relations entre les deux pays, dans lesquels la Thaïlande continue d'être un investisseur et un partenaire commercial majeur au Vietnam.

L'ambassadeur a remercié l'AN thaïlandaise pour son soutien et sa promotion des relations Vietnam-Thaïlande ces derniers temps et a exprimé son souhait que les Assemblées nationales des deux pays continuent de coopérer plus étroitement, notamment en échangeant des délégations de haut niveau à tous les niveaux, en coordonnant les activités bilatérales et multilatérales et en partageant leurs expériences en matière d'activités législatives au cours de la période actuelle. - VNA