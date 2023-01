Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, lors de son interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information, à l’occasion du Nouvel An lunaire 2023. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Il faut adopter de fortes réformes dans la pensée et l’action, tel est le message principal de l'interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) par Vuong Dinh Hue, membre du Bureau politique, président de l’Assemblée nationale (AN), à l’occasion du Nouvel An lunaire 2023.



Passant en revue les activités de l’organe législatif en 2022, Vuong Dinh Hue a indiqué que l'Assemblée nationale avait activement et continuellement déployé des efforts pour améliorer l’efficacité de ses activités, apportant des contributions importantes à la lutte contre la pandémie de COVID-19 et au redressement et au développement socio-économiques.



S'agissant des principales tâches et priorités de l'Assemblée nationale dans les temps à venir, son président a affirmé que l’organe législatif continuerait à chercher à améliorer la qualité et l'efficacité de ses activités pour répondre au mieux aux exigences et aux missions politiques du pays.



L'Assemblée nationale continuera de promouvoir son rôle et sa position dans la création d'un cadre juridique opportun, de qualité et synchrone pour les activités du pays, au service des missions de développement socio-économique, de garantie de la défense et la sécurité nationales, et de diplomatie, a déclaré Vuong Dinh Hue.



L'Assemblée nationale continuera d’améliorer l'efficacité et l'efficience de ses activités de supervision, a-t-il ajouté, annonçant que lors de la 6e session prévue en octobre 2023, l'Assemblée nationale procéderait à un vote de confiance pour les postes élus ou approuvés par l'Assemblée nationale.



Le président de l’Assemblée nationale a en outre insisté sur la nécessité d’améliorer la qualité des décisions sur les questions importantes du pays, de renforcer les activités diplomatiques, l’intégration et la coopération internationales, en privilégiant le renforcement et l’approfondissement des relations avec les parlements des pays voisins, des partenaires stratégiques intégraux, des partenaires stratégiques, des partenaires intégraux, des amis traditionnels…



Vuong Dinh Hue a également souligné l’importance de l’amélioration de la qualité et de l’efficacité du travail lié à la compréhension des aspirations du peuple, de la réforme du mode de fonctionnement de l’Assemblée nationale et de ses organes, de l’accélération de l’édification du parlement électronique, de l’amélioration de la qualité et la capacité des députés…



Passant en revue les réalisations obtenues ces trois dernières années malgré la pandémie de COVID-19 et d’autres défis et difficultés dans le monde, Vuong Dinh Hue a déclaré que le Vietnam abordait l’an 2023 avec fermeté et confiance en les nouvelles opportunités. Il a indiqué que cela était dû avant tout à la solidarité – une tradition précieuse de la nation, avant de souhaiter que l’union nationale continuerait d’être promue pour accélérer la réalisation des objectifs fixés dans la Résolution du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).



Le président de l’Assemblée nationale a enfin adressé ses meilleurs voeux du Nouvel An lunaire 2023 aux Vietnamiens aux quatre coins du monde. -VNA