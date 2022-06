Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê lors de la séance d'interpellations. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a souligné mercredi 8 juin l’importance de l’agriculture, de la ruralité et de la paysannerie, affirmant leur rôle dans le processus d’édification et de développement du pays.



Le plus haut législateur s’est exprimé devant l’Assemblée nationale après l’intervention du ministre de l’Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoàn lors de la séance de questions-réponses en cours.

Au cours des dernières années, grâce aux efforts du secteur agricole, de la communauté des associations professionnelles, des coopératives et des agriculteurs, le secteur agricole s’est développé à la fois en termes d’échelle et de niveau de production, a connu une croissance assez élevée, a servi de pilier de l’économie et a aidé à assurer la sécurité alimentaire nationale, même dans la période la plus difficile en raison de la pandémie de Covid-19.

Développement d’une agriculture vietnamienne moderne. Photo: VNA

Cependant, selon le président de l’Assemblée nationale, le secteur devra redoubler d’efforts pour poursuivre sa restructuration, développer l’économie rurale en association avec l’édification de la nouvelle ruralité, ayant pour finalité l’agriculture écologique, la campagne moderne et les paysans civilisés dans l’esprit de la résolution du 13e Congrès national du Parti.



Le vice-Premier ministre Lê Van Thanh et les ministres du Plan et de l’Investissement ; des Finances ; de l’Industrie et du Commerce; des Sciences et des Technologies; des Ressources naturelles et de l’Environnement ont également participé à la séance d’interpellations. – VNA