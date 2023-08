Panorama de la rencontre Photo : VNA

Jakarta (VNA) - A l'occasion de sa participation à la 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-44) à Jakarta (Indonésie), le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Vuong Dinh Hue, a rencontré le 6 août le président de la Chambre des représentants des Philippines, Ferdinand Martin Romualdez.Lors de la rencontre, le chef de l’organe législatif vietnamien a souligné les forts développements dans tous les domaines du partenariat stratégique Vietnam - Philippines, en particulier les contacts de haut niveau.Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir le développement substantiel des relations entre les deux pays, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, et de s'efforcer de porter rapidement le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars.Dans le contexte des évolutions complexes de la situation mondiale, Vuong Dinh Hue a proposé que le Vietnam et les Philippines coopèrent pour développer des chaînes d'approvisionnement et faciliter l'importation de produits clés du Vietnam, et collaborent dans la transformation numérique et la transformation énergétique.Les deux dirigeants ont également convenu de continuer à promouvoir la coopération et le soutien mutuel dans les cadres multilatéraux, de soutenir les initiatives de l’autre pays au sein de l'AIPA, d’œuvrer pour renforcer la solidarité et le rôle central de l'ASEAN et maintenir une voix commune dans les questions de sécurité régionale, y compris la question de la Mer Orientale.A cette occasion, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne a proposé que le Congrès des Philippines envoie une délégation pour assister à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires qui se tiendra à Hanoï. Le président de la Chambre des représentants des Philippines a confirmé que son pays enverrait une délégation à cet événement.A cette occasion, Vuong Dinh Hue a invité le président de la Chambre des représentants et le président du Sénat philippin à effectuer prochainement des visites au Vietnam. Ferdinand Martin Romualdez a accepté l’invitation. -VNA