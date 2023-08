Jakarta (VNA) – A l’occasion de sa participation à la 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN ( AIPA-44 ) en Indonésie, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne (AN), Vuong Dinh Hue, a rencontré le 7 août à Jakarta le président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Wan Muhamad Noor Matha.Lors de la rencontre, Vuong Dinh Hue a félicité son interlocuteur pour avoir été nommé président du Parlement de Thaïlande. Il a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance à l'approfondissement de son partenariat stratégique avec la Thaïlande Comme les deux pays célèbrent cette année le 10e anniversaire de l'établissement de leur partenariat stratégique, le président de l'Assemblée nationale vietnamienne a proposé que les agences vietnamiennes et thaïlandaises renforcent leur coordination et promeuvent la mise en œuvre de l'initiative « Trois connectivités » (connectivité des chaînes d'approvisionnement ; connectivité économique, des entreprises et des localités ; connectivité des stratégies de croissance durable), et s’efforcent de porter rapidement le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars.Vuong Dinh Hue a en outre suggéré que le Parlement thaïlandais continue de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne au Royaume.