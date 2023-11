Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê rencontre des entreprises familiales exceptionnelles. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a affirmé que le Parti, l'État et le peuple attachaient toujours de l'importance au rôle des entrepreneurs et des entreprises, y compris les entreprises familiales, en tant que la force centrale de l'industrialisation et de la modernisation du pays.Lors d'une rencontre ce samedi à Hanoï avec des représentants d'entreprises familiales remarquables au niveau national, il a déclaré que les décisions et les politiques du Parti et de l'État profitaient toujours aux gens et aux entreprises et les mettaient au centre.Selon M. Hue, le secteur des entreprises familiales au Vietnam connaît non seulement une croissance rapide en termes de quantité, mais améliore également de plus en plus sa qualité, sa capacité de gestion et sa responsabilité sociale. De nombreuses entreprises sont devenues des sociétés économiques privées célèbres non seulement dans le pays mais aussi dans le monde.L'Assemblée nationale, son Comité permanent et lui-même soutiennent toujours le développement de la communauté des entreprises familiales vietnamiennes, a déclaré M.Hue, louant leurs efforts pour mettre en œuvre leurs responsabilités sociales.Hue a exhorté les entreprises à veiller à renforcer la coopération et la coordination entre elles afin de participer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales.La Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam doit faire davantage d'efforts pour soutenir et promouvoir le développement des entreprises familiales, a-t-il déclaré, promettant que l'AN rendra des décisions correctes et en temps opportun, renforcera l'examen des documents et supervisera l'application de la loi pour garantir un environnement des affaires transparent, sain et équitable au service du fonctionnement des entreprises, a-t-il précisé.S'adressant à la rencontre, le président du VCCI, Pham Tan Cong, a déclaré qu'après 37 ans de mise en oeuvre du Renouveau, une solide équipe d'entrepreneurs et d'entreprises s'est formée avec plus de 900 000 entreprises, plus de 20 000 coopératives et quelque 5 millions d'entreprises familiales, représentant environ 70 % de la population active du pays. - VNA