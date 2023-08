Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Vuong Dinh Hue, a reçu le 30 août à Hanoï le président du Parti démocrate constitutionnel du Japon (CDP), Izumi Kenta.Vuong Dinh Hue a apprécié les significations de la visite dans le contexte où le Vietnam et le Japon célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques avec de nombreuses activités. Dans sa politique étrangère, le Vietnam accorde toujours de l’import an ce au renforcement des relations avec le Japon sur tous les canaux, a-t-il souligné.Pour sa part, le président du CDP a salué le développement dynamique du Vietnam et partagé des orientations prioritaires de son Parti visant à créer un environnement de vie favorable pour les travailleurs, y compris la communauté vietnamienne au Japon.Les deux dirigeants ont constaté que les deux pays devraient renforcer leur coopération dans les domaines des technologies avancées, de l'adaptation au changement climatique et du développement socio-économique.Izumi Kenta a remercié le président de l'AN vietnamienne pour son soutien à la signature d'un protocole d'accord de coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le CDP.Concernant les questions internationales et régionales d'intérêt commun, les deux parties ont souligné l'importance de maintenir la paix et la stabilité, de résoudre les différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.À cette occasion, Vuong Dinh Hue a réitéré son invitation pour la Diète du Japon à envoyer une délégation pour assister à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires. Izumi Kenta a indiqué que le Japon était en train de finaliser les préparatifs pour envoyer une délégation à l'événement qui sera organisé par l'AN vietnamienne au milieu du mois de septembre. -VNA