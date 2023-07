En 2023, le Vietnam et les Emirats Arabes Unis (EAU) célèbrent le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, en lançant officiellement les négociations sur un accord de partenariat économique intégral (CEPA).

Le président vietnamien Vo Van Thuong et son épouse ont terminé avec succès leur visite d'État en Italie et leur visite au Vatican. De nombreux grands journaux italiens ont continué de publier des articles sur la visite du dirigeant vietnamien.

Le Vietnam a apporté une contribution importante au fonctionnement de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), à travers certaines initiatives visant à faire face aux défis et problèmes du bloc, tels que la pandémie de COVID-19, la promotion du Code de conduite en Mer Orientale (COC) ou du consensus en 5 points sur le Myanmar.

Le président Vo Van Thuong vient d'effectuer une visite officielle en Autriche du 23 au 25 juillet, une visite d'État en Italie et une visite au Vatican du 25 au 29 juillet.

Vers 09h55 le 29 juillet, le président Vo Van Thuong et son épouse sont arrivés à Hanoï, concluant leur visite d'État en Italie et leur visite au Vatican du 25 au 29 juillet à l'invitation du président italien Sergio Mattarella et du pape François.