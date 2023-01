Photo : VNA

An Giang (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a rendu visite et a présenté ses vœux du Têt traditionnel (Nouvel An lunaire) aux officiers et soldats des forces armées dans la province d'An Giang, dans le delta du Mékong dans l’après-midi du 11 janvier.Le chef de l’organe législatif du pays s’est réjoui des efforts déployés par les forces armées locales pour s'acquitter de leurs tâches politiques qui, a-t-il dit, ont aidé An Giang à achever avec succès de ses devoirs politiques contribuant grandement au développement socio-économique, de la défense et de la sécurité en 2022.A cette occasion, il a demandé au commandement militaire provincial d'être pleinement conscient de la position particulièrement importante d'An Giang dans la région du Sud-Ouest du pays en particulier et dans l’ensemble du pays en général. Le chef de l’organe législatif a insisté sur la mise en œuvre efficace des Résolutions, conclusions et directives sur les affaires militaires et la défense émises par le Comité central du Parti, le Bureau politique, la Commission militaire centrale, le ministère de la Défense et la 9e Région militaire.En outre, les forces armées d’An Giang doivent s’intéresser davantage à l’amélioration des prévisions et de la capacité d'analyse de la situation, de la proposition de traiter bien des situations, de mener à bien les activités diplomatiques et de coopération internationale et protéger fermement la souveraineté nationale des frontières dans la province, a-t-il demandé.De même, il a demandé une coordination renforcée entre le ministère de la Sécurité publique et celui de la Défense pour défendre la sécurité nationale, garantir l'ordre et la sécurité sociaux et lutter contre la criminalité en particulier pendant le prochain Têt traditionnel et un engagement actif dans le développement socio-économique, la résilience aux catastrophes naturelles, le sauvetage et le renforcement des liens avec la population.